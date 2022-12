Werbung

Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte zur Erweiterung der Ryzen-7000-Serie von AMD. Bisher hat man nur vier Modelle mit dem X-Zusatz vorgestellt, die wir bereits allesamt im Test hatten. Merkmal dieser Modelle ist eine TDP von 105 bzw. 170 W sowie einer Max Socket Power (PPT) von 142 bzw. 230 W. Videocardz hat am Wochenende, die nun wohl als gesichert geltenden technischen Daten der Non-X-Modelle veröffentlicht. Diese sollen aus Review-Dokumenten stammen. Die TDP aller neuen Modelle liegt bei 65 W.

Spitzenmodell dieser neuen Serie wird der Ryzen 9 7900 mit 12 Kernen. Angaben zum Basis-Takt gibt es nicht, per Boost soll dieses Modell 5,4 GHz erreichen. Es ist zu erwarten, dass der Basis-Takt deutlich niedriger ausfällt, als bei den Modellen mit höherer TDP. Das zweite Modell ist der Ryzen 7 7700 mit acht Kernen. Der Boost-Takt fällt hier mit 5,3 GHz nur unwesentlich geringer aus, aber auch hier ist davon auszugehen, dass der Basis-Takt deutlich niedriger ist, als beim Ryzen 7 7700X. Mit sechs Kernen bildet der Ryzen 5 7600 den Abschluss dieser Serie.

Um die drei neuen 65-W-Modelle besser vergleichen zu können, stellen wir sie in einer Tabelle gegen die bisher veröffentlichten Prozessoren:

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 605 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 12 MB 170 W 495 Euro Ryzen 9 7900

12 / 24 - / 5,4 GHz 64 MB 12 MB 65 W 429 USD Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 365 Euro Ryzen 7 7700

8 / 16 - / 5,3 GHz 32 MB 8 MB 65 W 329 USD Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 6 MB 105 W 250 Euro Ryzen 5 7600 6 / 12 - / 5,1 GHz 32 MB 6 MB 65 W 229 USD

In der Tabelle ist recht deutlich der um 100 bis 200 MHz geringere Boost-Takt zu erkennen. Spannend wäre aber nun, was unter Last von mehr als einem Kern mit den Taktraten passiert. Die TDP von 65 W dürfte dahingehend der Flaschenhals werden. Bei den Kapazitäten der Caches gibt es keinerlei Unterschiede. Die Preisangaben der Non-X-Modelle sind noch in US-Dollar, die für die bisher bereits erhältlichen Ryzen-7000-Prozessoren sind die aktuellen Straßenpreise. Schaut man sich die geringen Preisunterschiede an, müssten auch die Non-X-Modelle bereits deutlich reduziert starten, um preislich attraktiv zu sein.

Die 65-W-Modelle werden in der Retail-Version mit Kühler ausgeliefert. Für die größeren beiden Modelle (Ryzen 9 7900 und Ryzen 7 7700) scheint AMD wieder auf den Wraith Prism mit RGB-Beleuchtung zurückzugreifen. Der Ryzen 5 7600 kommt mit dem Wraith Stealth ohne RGB-Beleuchtung.

Die Non-X-Modelle von AMD und auch die Non-K-Modelle von Intel werden beide zur CES erwartet. Ab wann die Prozessoren dann aber auch im Handel sein werden, ist noch nicht bekannt. Bei AMD soll dies dem aktuellen Leak zufolge am 9. Januar der Fall sei. Zu den Intel-Prozessoren fehlen solche Angaben bislang.