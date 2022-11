Werbung

Die Kühlung ist nicht ohne Grund ein Hauptaugenmerk bei den bisherigen Varianten der GeForce RTX 4090. 450 W und mehr wollen effektiv und vor allem leise abgeführt werden. Axiallüfter-Designs mit drei, manchmal auch zwei Lüftern sind am häufigsten zu finden. Daneben gesellen sich noch einige Karte mit AiO-Kühlung oder vormontiertem Wasserkühler hinzu.

Twitterer MEGAsizeGPU hat eine Übersicht der technischen Daten einer GeForce RTX 4090 veröffentlicht, welche ein Blower-Design vorzuweisen hat. Die Karte hat Abmessungen von 268 x 111 x 38 mm, ist also nur zwei Slots hoch. Die TDP wird mit 450 W notiert. Länge und Dicke des Kühlers bewegen sich also eher im Rahmen dessen, was wir von der vorherigen Generation kennen. Ob es ein solches Modell auch in den deutschen Handel schaffen wird, bleibt abzuwarten. Interessant sind solche Karten für Workstation-Systeme, bei denen die Lautstärke einerseits keine wichtige Rolle spielt und andererseits die Abwärme zuverlässig aus dem Gehäuse abtransportiert wird.

Takt und die weiteren Merkmale dieser Karte sind mit vielen anderen Varianten der GeForce RTX 4090 identisch oder zumindest sehr ähnlich. Interessant sind solche Modelle für Kunden, die ihre Karte ohnehin auf eine Wasserkühlung umbauen wollen. Kommt das Referenzdesign des PCBs zum Einsatz, ist auch eine Kompatibilität zu den meisten Wasserkühlern gegeben.