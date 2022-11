Werbung

Nur wenige Stunden vor der offiziellen Präsentation der neuen Radeon-RX-Generation auf Basis der RDNA-3-Architektur hat Angstronomics ein Foto der High-End-GPU dieser Serie namens Navi 31 veröffentlicht. Auf diesem ist der zentral verbaute Graphics Chiplet Die (GCD) zu erkennen, der von sechs Memory Chiplet Dies (MCD) flankiert wird.

Der GCD soll in 5 nm gefertigt werden und kommt auf eine Fläche von 308 mm². In diesem sollen 96 Compute Units mit 12.288 Shadereinheiten arbeiten. Die MCDs werden in 6 nm gefertigt und sollen eine Chipfläche von 37,5 mm² aufweisen. In jedem der MCDs befinden sich 16 MB an Infinity Cache, so dass die Navi-31-GPU auf insgesamt 96 MB kommt. Zum Vergleich: Navi 21 brauchte es auf 128 MB an Infinity Cache. Die MCDs soll AMD aber auch mit zwei Stacks bauen können, so dass sich die Kapazität des Infinity Caches verdoppelt. Welche Version AMD letztendlich einsetzen wird, werden wir spätestens heute Abend wissen.

In den MCDs sitzen auch die Speichercontroller, die pro MCD 64 Bit breit sind. Beim Speicherausbau hat AMD also etwas Flexibilität, da GDDR6(X)-Speicher mit unterschiedlicher Kapazität eingesetzt werden kann.

Von der Navi-31-GPU soll es außerdem eine beschnittene Variante mit fünf MCDs geben. Im GCD sollen sich dann weniger Funktionseinheiten befinden, bzw. funktional sein.

Neben der Navi-31-GPU soll es eine Navi-32-GPU geben, welche einen GCD und vier MCDs einsetzt. Navi 33 soll ohne ein Chiplet-Design auskommen und besteht aus nur einem Chip, in dem sich dann der Infinity Cache befindet.

Heute Abend um 21:00 Uhr startet der Livestream bei AMD.