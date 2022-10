Werbung

Vor dem offiziellen Verkaufsstart am kommenden Mittwoch, den 12. Oktober, hat Intel noch ein paar weitere Details zur Arc A750 sowie den beiden Modellen der Arc A770 bekanntgegeben. Ab Starttag erhältlich sein werden also drei Modelle in der Limited Edition – dem Referenzdesign von Intel.

Erst vor wenigen Tagen hat Intel die Arc A770 mit 8 GB ab 329 US-Dollar angekündigt. Heute nun gibt man bekannt, dass die Arc A750 ab 289 US-Dollar erhältlich sein wird. Das Spitzenmodell, die Arc A770 mit 16 GB an Grafikspeicher soll 349 US-Dollar kosten – ein Aufpreis von 20 US-Dollar für eine Verdopplung des Speichers. Davon sollten sich andere Hersteller eine Scheibe abschneiden.

Über den Preis sieht Intel einen guten Weg für den ersten Markeinstieg. Den bisherigen Erfahrungen mit der Arc A380 (Test) zufolge, dürfte es auch der einzige Weg sein, als Intel attraktiv für den Käufer zu sein. Intel sieht eine GeForce RTX 3060 als Gegenspieler zur Arc A770 8 GB, eine Arc A770 mit 16 GB soll vor allem beim Raytracing einige Vorteile besitzen und schneller als das NVIDIA-Modell sein

Alle technischen Daten zu den Arc-Karten der A-Serie (Alchemist) haben wir bereits vor Wochen veröffentlicht. Genauere Details zur XeSS gibt es in einem gesonderten Artikel.

Gegenüberstellung der Arc-Varianten A380 A580 A750 A770 Preis 350 Euro - 289 US-Dollar 329 US-Dollar

349 US-Dollar Xe-Cores 8 24 28 32 FP32-Einheiten 1.024 3.072 3.584 4.096 Raytracing-Einheiten 8 24 28 32 XMX-Einheiten 128 384 448 512 GPU-Takt 2.000 MHz 1.700 MHz 2.050 MHz 2.100 MHz GDDR6-Speicher 6 GB 8 GB 8 GB 8 / 16 GB Speicherinterface 96 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 520 GB/s

560 GB/s Anbindung 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 TDP 75 W - 225 W 225 W

Euro-Preise nennt Intel wie immer nicht und die US-Dollar-Preise sind immer ohne Steuern zu sehen. 289 US-Dollar für die Arc A750 entsprächen inklusive Mehrwertsteuer 349 Euro. Eine Arc A750 mit 8 GB könnte bei 399 Euro landen und die Arc A770 mit 16 GB bei 429 Euro. Dies sind aber nur Schätzungen unsererseits – basierend auf dem Umrechnungskurs plus Mehrwertsteuer.

Zum Start am 12. Oktober wird Intel die Karten über den Händler anbieten. Mittelfristig ist aber auch geplant sie selbst zu verkaufen. Ob dies nur für Intel in den USA oder auch in anderen Märkten gilt, ist nicht bekannt.

Zur Arc A580 macht Intel keinerlei Angaben bezüglich der Verfügbarkeit oder dem Preis.