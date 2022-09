329 US-Dollar: Arc A770 startet in den USA am 12. Oktober

Scheibchenweise geht es bei Arc weiter. Nachdem des die Arc A380 nun bereits hierzulande zu erwerben gibt, wurde auf der Hausemesse von Intel erwartet, dass man nun endlichen den weltweiten Starttermin und Preise bekanntgibt. Am 12. Oktober soll die Arc A770 für 329 US-Dollar in den US-Handel kommen. Über andere Märkte macht Intel keinerlei Angaben. Laut Intel CEO Pet Gelsinger sollen die ersten Samples an die Tester unterwegs sein.

Ob es Intel gelingt den Schatten der Arc A380 (Test) hinter sich zu lassen, werden wir also in wenigen Tagen wissen.

Bei der Arc A770 handelt es sich um das größte Desktop-Modell, direkt darunter wird die Arc A750 positioniert sein. Auch eine Arc A580 wird es geben. Wann und zu welchem Preise diese Modelle auf den Markt kommen sollen verrät Intel aber nicht.

Gegenüberstellung der Arc-Varianten A310 A380 A580 A750 A770 Xe-Cores 6 8 24 28 32 FP32-Einheiten 768 1.024 3.072 3.584 4.096 Raytracing-Einheiten 6 8 24 28 32 XMX-Einheiten 96 128 384 448 512 GPU-Takt 2.000 MHz 2.000 MHz 1.700 MHz 2.050 MHz 2.100 MHz GDDR6-Speicher 4 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 / 16 GB Speicherinterface 64 Bit 96 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 124 GB/s 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s Anbindung 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 TDP 75 W 75 W - 225 W 225 W

In Intels Ark-Datenbank taucht nun auch noch eine Arc A310 auf. Bei dieser handelt es sich wohl um eine Einsteiger-Lösung, die als diskrete Lösung nur dann interessant ist, wenn es keine iGPU-Alternative gibt.