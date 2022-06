Auch PowerColor bringt eine Radeon RX 6700

Nachdem Sapphire eine Radeon RX 6700 mit 10 GB Grafikspeicher auf den Markt brachte, zieht nun auch PowerColor nach. Auch hier stellt man eine mit 2.304 Shadereinheiten ausgestattete Karte vor, die an einem 160 Bit breiten Speicherinterface 10 GB an GDDR6 anbindet. Basis der Radeon RX 6700 ist die Navi-22-GPU – genau wie bei der Radeon RX 6700 XT. Anstatt 40 CUs sind aber nur 36 aktiv. Den GPU-Takt gibt PowerColor mit 2.330 MHz als Game-Takt und bis zu 2.495 MHz im Boost an.

Die PowerColor Radeon RX 6700 verwendet den Standard-Kühler, den der Hersteller für diese Klasse an Karten einsetzt. Zwei Axiallüfter samt Heatpipes und einem Kühlkörper sollen die Temperaturen im Zaum halten. Die Karte misst 228 x 109 x 32 mm und verfügt über jeweils einen 6-Pin- und 8-Pin-Anschluss. An Display-Ausgängen vorhanden sind 3x DisplayPort 1.4 und 1x HDMI 2.0. Weitere Details findet ihr auf der Produktseite.

Aktuell ist eine Radeon RX 6700 noch nicht im deutschen Handel zu finden. Auch einen Preis kennen wir noch nicht.

Das auch PowerColor nach Sapphire eine solche Karte anbietet, ist nicht weiter verwunderlich, denn beide Unternehmen sind Töchter von PC-Partner.