SK hynix liefert ersten HBM3 an NVIDIA

Bereits bekannt ist, dass NVIDIA für seinen H100-Beschleuniger auf Basis der Hopper-Architektur HBM3-Speicher verwenden will. Nun hat SK hynix bestätigt, dass der Speicher vom südkoreanischen Hersteller stammen wird und dass man gemeinsam mit NVIDIA die Validierung abgeschlossen habe. Ab dem dritten Quartal 2022 sollen die ersten H100-Beschleuniger ausgeliefert werden. Dies deckt sich mit den Ankündigungen von NVIDIA.

"NVIDIA has recently completed its performance evaluation of SK hynix’s HBM3 samples. SK hynix will provide HBM3 for NVIDIA systems expected to ship starting in the third quarter of this year. SK hynix will expand HBM3 volume in the first half in accordance with NVIDIA’s schedule."

HBM3 erreicht laut SK hynix einen Datendurchsatz von 819 GB/s pro Chip. NVIDIA setzt bei der GH100-GPU sechs HBM3-Chips ein, die an ein 6.144 Bit breites Speicherinterface angebunden sind. Allerdings nutzt NVIDIA aufgrund der Ausbeute nicht das volle Speicherinterface und auch nicht die vollen sechs Chips. Nur fünf sind aktiv und somit beträgt die Gesamtkapazität des Speichers auch nicht 96 sondern nur 80 GB und das Speicherinterface ist in der Praxis auch nur 5.120 Bit breit.

Laut NVIDIA beträgt die Speicherbandbreite 3+ TB/s. Die finalen Taktraten des Speichers sind offenbar noch nicht festgelegt.