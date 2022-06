Intel zeigt Arc A770 Desktop-Grafikkarten in Realität

Auf dem Intel-Extreme-Masters-Event in Dallas stellt Intel an einigen Ständen seine aktuelle und zukünftige Hardware aus. Zum letztgenannten Themenbereich gehört vor allem die Desktop-Generation, die uns im Spätsommer erwartet. Nach dem eher desaströsen Start der mobilen Serie hätte Intel also einiges wieder gut zu machen.

Einer der Intel-Mitarbeiter teilte über die sozialen Medien mehrere Fotos einer Intel Arc-Grafikkarten bzw. der schon angekündigten Limited Edition. Bisher gab es dazu nur Renderings zu sehen, nun stellt Intel zumindest schon einmal ein reales Sample aus, Ob es funktionsfähig ist, steht natürlich noch einmal auf einem anderen Blatt.

Zu sehen gibt es das Dual-Slot-Design mit zwei Axiallüftern. Auf der Stirnseite der Karte sind jeweils ein 8-Pin- und ein 6-Pin-Anschluss zu erkennen. Um welche Ausbaustufe der Xe-HPG-Architektur es sich handelt, wird nicht genannt. Anhand der Bestückung der Stromanschlüsse kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Arc A770 oder A780 handelt