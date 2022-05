Kommt die GeForce-RTX-40-Serie schon Mitte Juli?

Neben einem Schwung neuer Gerüchte zur GeForce-RTX-40-Serie bzw. zu den technischen Daten der einzelnen Modelle, gab es am Wochenende zudem einen vermeintlichen Zeitraum, in dem NVIDIA seine nächste GeForce-Serie vorstellen wird.

Zur GeForce-RTX-20-Serie wählte NVIDIA die Gamescom Mitte August, zur GeForce-RTX-30-Serie war es dann ein GeForce Special Event zum 1. September und so wäre es nicht verwunderlich, wenn NVIDIA wieder den August-September-Zeitraum zur Vorstellung der nächsten Generation nutzen würde.

Aber offenbar könnte die Vorstellung schon früher geschehen. "Q3 Early" verkündete der bei den NVIDIA-GPUs für gewöhnlich gut informierte Leaker @kopite7kimi. Damit gemeint ist offensichtlich nicht einfach nur das dritte Quartal, welches von Juli bis September reicht, sondern schon Mitte Juli, wie er mit "Mid July" erst heute konkretisiert.

Natürlich sind solche Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen. Mitte Juli wäre für einen Marktstart vergleichsweise früh, es könnte sich aber zunächst einmal auch nur um eine Ankündigung handeln. Auf der anderen Seite scheint NVIDIA sich aktuell in der Ausarbeitung der konkreten Produkte zu befinden, denn zumindest für die AD102-GPU gab es bereits diverse Konfigurationen, über die berichtet wurde.

NVIDIA scheint also schon recht weit fortgeschritten zu sein und stimmen die Gerüchte zu den Nebenschauplätzen der GeForce RTX 3090 Ti in der Form, dass sich die Boardpartner hier schon im Hinblick auf die Kühlung und das Boarddesign herantasten können, sprechen auch diese Vorbereitungen für einen baldigen Start.

Ob Jeff Fisher schon zur Keynote der Computex am 23. Mai die nächste Generation zum Thema macht, wird sicherlich eine der spannenden Fragen in den kommenden Tagen. Das die GeForce-RTX-40-Serie tatsächlich schon Mitte Juli vorgestellt wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sagen. AMD hat die nächste Radeon-Generation für die zweite Jahreshälfte 2022 angekündigt – eine recht große Zeitspanne ohne konkrete Details, ob eine Vorstellung eher früher oder eher später in diesem Zeitraum erfolgt. Intel wird seine erste Desktop-Generation alias Arc Alchemist wohl erst im Spätsommer auf den Markt bringen.

Daten zur GeForce RTX 4090

Zur GeForce RTX 4090 ist die Datenlage aktuell am besten und dementsprechend eine kleiner Vergleich: