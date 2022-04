Ada-Testboard: Bis zu 900 W, 48 GB VRAM und mehr als zwei Stromstecker

Es dürfte nur noch die wenigsten wirklich überraschen, dass NVIDIA derzeit mit der letzten Testphase für die nächste GeForce-Generation begonnen hat. Nach Ada Lovelace benannt wird die Mikroarchitektur wohl auf den Namen Ada hören.

Der bei den NVIDIA-GPUs zuverlässig treffsichere Leaker @kopite7kimi hat bereits einige Eckdaten zur den Ada-GPUs veröffentlicht und veröffentlichte nun vermeintliche Eckdaten eines Testboards, welches zugleich die maximale Ausbaustufe darstellt, was aber nicht bedeuten muss, dass daraus auch ein konkretes Produkt wird. In den kommenden Wochen und Monaten wird NVIDIA zahlreiche Konfigurationen der Ada-GPUs testen und dabei dutzende Varianten an zu- und abgeschalteten SMs vorsehen. Daran anknüpfend wird es auch Abstufen der Speicherausbaus und Speicherinterfaces geben.

Die nun veröffentlichten Eckdaten eines Testboards zeigen einerseits den möglichen Maximalausbau der AD102-GPU, lassen aber wohl noch keine finalen Rückschlüsse auf eine "GeForce RTX 4090" oder dergleichen zu.

Für Aufsehen sorgt sicherlich die Angabe von bis zu 900 W TGP (Total Graphics Power). Mit solchen Werten wird NVIDIA einerseits das Testboard-Layout festlegen und andererseits das Optimum auf der V/F-Kurve ausloten. Weiterhin spricht die Quelle von 2x 12VHPWR für einen möglichen Vollausbau und sogar von mehr als zwei dieser Anschlüsse auf dem Testboard. Auch dies ist aber nicht weiter verwunderlich, denn solche Testboards werden auch in den niedrigeren Leistungsklassen meist mit einer deutlich stärkeren Spannungsversorgung sowie zusätzlichen Stromanschlüsse bestückt, als dies letztendlich für das finale Produkt notwendig wäre.

Die 48 GB an GDDR6X mit 24 GBit/s pro Pin stellen hinsichtlich des Speichers ebenfalls das Maximum des derzeit Machbaren dar. Ob NVIDIA für die Spitzenklasse der Ada-Generation aber den Schritt auf 48 GB macht, ist eher unwahrscheinlich. Im Workstation-Segment ist dies aber für eine solche Karte durchaus denkbar.

Die bisher bekannten technischen Daten und mögliche Ausbaustufen legen vor allem zwei Dinge nahe: Der Ausbau an Funktionseinheiten wird erneut einen deutlichen Sprung machen, was natürlich auch für ein entsprechendes Leistungsplus sorgen wird. Aber auch der Verbrauch wird teilweise deutlich steigen. Die GeForce RTX 3090 Ti mit standardmäßigen 450 W war hier schon ein deutliches Zeichen in diese Richtung.

Über die kommenden Wochen und Monate werden sicherlich noch weitere Details durchsickern, bevor NVIDIA dann vermutlich im Oktober-Zeitraum die neue Generation offiziell an den Start bringen wird. Dies ist der Zeitraum der inzwischen häufiger von Boardpartnern zu hören ist, der aber auch nicht in Stein gemeißelt sein dürfte.