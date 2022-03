Bereits häufiger haben wir über Eigenentwicklungen aus China berichtet – sei es im Bereich der Prozessoren oder bei den Grafikkarten. Bei den Grafikkarten handelte es sich aber bisher immer um Hersteller, die in Lizenz gefertigt haben. Ein Beispiel ist die Fantasy-One-Grafikkartenserie von Innosilicon. Der chinesische Hersteller Moore Threads, der von Jianzhong Zhang, einem früheren Vizepräsidenten von NVIDIA in China., geführt wird, stellt mit der MTT S60 nun gleich MTT S2000 Grafikkarten vor, die komplett in China entwickelt wurden.

Basis der beiden GPUs bzw. Grafikkarten bildet die eigens entwickelte Musa-Architektur. Musa steht für Moore Threads Unified System Architecture. Bis zu 4.096 Shadereinheiten und bis zu 32 GB an Grafikspeicher sind auf den Karten verbaut, wenngleich die Anzahl der Shadereinheiten noch keine wirkliche Aussagekraft über die Leistung besitzt und auch der Speicherausbau in dieser Höhe mehr oder weniger sinnvoll sein kann.

Die Rohleistung der MTT S60 mit 2.048 Shadereinheiten liegt bei 6 TFLOPS und die Karte ist vorrangig für den Desktop- und Workstation-Einsatz gedacht. Eine GeForce GTX 1070 oder Radeon RX 6500 XT kommen ebenfalls auf etwa 6 TFLOPS. Die MTT S2000 kommt mit 4.096 Shadereinheiten auf 12 TFLOPS. Dieses Modell ist für den Servereinsatz gedacht und soll dort wissenschaftliche Berechnungen (PyTorch, Tensorflow, PaddlePaddle) ausführen. In beiden Fällen kommt LPGDDR4X zum Einsatz. Die GPUs werden von SMIC, einem chinesischen Foundry-Anbieter, in 12 nm gefertigt.

Gegenüberstellung der MTT-Karten

MTT S60 MTT S2000 GPU-Fertigung 12 nm 12 nm Shadereinheiten 2.048 4.096 Rechenleistung 6 TFLOPS 12 TFLOPS Grafikspeicher 8 GB LPGDDR4X 32 GB LPGDDR4X

Nach Angaben des Herstellers soll die Leistung der MTT S60 ausreichen, um League of Legends in 1080p flüssig darzustellen. In welchen Qualitätseinstellungen dies erreicht wurde, ist allerdings nicht bekannt. Die GPUs können DirectX, Vulkan, OpenGL und OpenGL ES ausführen. Auf Seiten der Codecs beschleunigt werden H.264 und AV1.

Die MTT S60 ist eine Single-Slot-Karte, die über eine flachen Radiallüfter mit Frischluft versorgt wird. Die MTT S2000 kommt ohne Lüfter auf der Karte daher und wird durch den Luftstrom im Server gekühlt. Hier ist am Ende auch ein 8-Pin-Anschluss zu erkennen. Welche PCI-Express-Version die GPUs ansprechen, ist nicht bekannt.