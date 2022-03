So soll Intels Arc-Alchemist-Mobile-Lineup aussehen

Heute Abend wird Intel die erste Generation der Arc-Grafikkarten für Notebooks vorstellen. Videocardz hat bereits vorab die ersten Informationen veröffentlicht. In der ersten Welle dürfte es demnach drei Modellserien mit einem oder mehr Produkten geben. Während es die Varianten A370M und A350M bereits in Kürze geben soll, folgen die A550M und vor allem die leistungsstärkeren Varianten A770M und A730M erst im Sommer.

Intel soll zwei Chips fertigen, die für die verschiedenen Varianten zum Einsatz kommen. Im Raum stehen die ACM-G11-GPU mit bis zu acht Xe-Cores und die ACM-G10-GPU mit bis zu 32 Xe-Cores. Die Leistungsaufnahme wird von 25 bis 150 W aufgespannt.

Gegenüberstellung der Arc-Mobile-Varianten

A350M A370M A550M A730M A770M Xe-Cores 6 8 16 24 32 Shadereinheiten 768 1.024 2.048 3.072 4.096 Raytracing-Einheiten 6 8 16 24 32 GPU-Takt 1.150 MHz 1.550 MHz 900 MHz 1.100 MHz 1.650 MHz GDDR6-Speicher 4 GB 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB Speicherinterface 64 Bit 64 Bit 128 Bit 192 Bit 256 Bit TDP 25 - 35 W 35 - 50 W 60 - 80 W 80 - 120 W 120 - 150 W

Die Arc A350M kommt demnach auf sechs Xe-Cores und somit auf 768 Shadereinheiten. Der Speicherausbau liegt bei 4 GB und diese sind über 64 Bit angebunden. Die TDP von 25 bis 35 W zeigt schon recht grob, dass wir uns hier nur knapp über den integrierten Lösungen bewegen. Die A370M kommt auf einen um 33 % höheren Ausbau und etwas mehr Takt. Der Speicherausbau ist identisch. Durch den größeren Ausbau und den höheren Takt steigt die TDP auf 35 bis 50 W an.

Die Mittelklasse-Lösung A550M bietet laut Videocardz.com 16 Xe-Cores und demnach 2.048 Shadereinheiten. Der Speicherausbau und die Anbindung werden verdoppelt – sprich 8 GB GDDR6 angebunden über ein 128 Bit breites Speicherinterface. Die TDP liegt bei 60 bis 80 W.

Vorläufig die schnellsten Lösungen werden die A730M und A770M sein. Die GPU-Ausbaustufen liegen bei 24, bzw. 32 Xe-Cores und somit 3.072, bzw. 4.096 Shadereinheiten. In gewisser Weise an die TDP gekoppelt, ist nicht nur die Ausbaustufe, sondern auch der Takt der GPUs, der im Falle des A770M bei 1.650 MHz liegen soll. An GDDR6-Speicher vorhanden sind 12, bzw. 16 GB, die über ein 192, bzw. 256 Bit breites Speicherinterface angebunden sind. Die TDP der A730M liegt bei 80 bis 120 W, die der A770M bei 120 bis 150 W.

Heute Abend wird Intel offiziell über die mobilen Arc-Lösungen der Alchemist-Generation sprechen. Vermutlich wird es auch Leistungsdaten zu den Einsteigerlösungen geben. Verglichen werden soll hier allerdings nur mit den integrierten Lösungen aus eigenem Hause. Ob auch AMDs Ryzen-6000-Serie eine Rolle in diesen Vergleichen spielen wird, ist nicht bekannt. Inwieweit die Raytracing-Einheiten ein Thema sein werden, ist ebenfalls offen, bzw. diese werden vermutlich erst bei den leistungsstärkeren GPUs in der Praxis eine Rolle spielen.

Interessant wäre sicherlich ein erster Einblick in die Desktop-Lösungen. Ob diese aber überhaupt eine Rolle spielen werden, ist ebenfalls nicht bekannt.