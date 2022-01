EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin-Edition zeigt sich

Auf der CES gab NVIDIA eine kleine Vorschau auf das neue Flaggschiff GeForce RTX 3090 Ti. Gegen Ende des Monats sollte es weitere Informationen zur diese Karte geben. Aufgrund eines Produktionsstops dürfte sich dies nun aber verzögert haben.

Dies scheint Vince Lucido Haus- und Hof-Übertakter von EVGA aber nicht davon abzuhalten, Bilder einer neuen Kingpin-Edition zu veröffentlichen. Dabei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die GeForce RTX 3090 Ti handeln. Die Karte zeigt das von der GeForce RTX 3090 bekannte Hybrid-Design aus einer Karte mit Wasserkühler auf der GPU und dem Speicher, der von einem Axiallüfter unterstützt wird. Die externe Radiator ist mit 360 mm größer als bei allen anderen AiO-Lösungen.

Unter der Abdeckung der Karte blitzt der Kühler aus Kupfer hervor. Offenbar hat man bei den Fotos darauf geachtet, dass der PCIe-5.0-Stromanschluss nicht zu erkennen ist. Dieser soll auf der EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin-Edition gleich zweimal zum Einsatz kommen. Auf dem dritten Bild hat man einen Bereich geschwärzt. Vermutlich befinden sich genau hier die Anschlüsse. Bei MSI scheint man für die GeForce RTX 3090 Ti Suprim X noch auf dreimal 8-Pin zu setzen.

Die GeForce RTX 3090 Ti basiert auf dem Vollausbau der GA102-GPU und bietet noch einmal mehr Shadereinheiten als eine GeForce RTX 3090. 84 anstatt 82 SMs und damit 10.752 FP32- und 5.376 INT32-Recheneinheiten sind es bei dem neuen Modell. Daraus ergeben sich auch 84 RT Cores und 336 Tensor Cores. Das Power-Limit soll für die Founders Edition auf 450 W angehoben worden sein. NVIDIA bestätigte den Einsatz von 24 GB an GDDR6X mit 21 Gbps, so dass hier an einem 384 Bit breiten Speicherinterface eine Speicherbandbreite von 1.008 GB/s erreicht wird.

Angaben zur Verfügbarkeit oder dem Preis machen weder NVIDIA noch EVGA. Die GeForce RTX 3090 kostet in der Kingpin-Edition 2.119 US-Dollar.