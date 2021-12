Die-Shots der GP100-GPU, dem Interposer und HBM2

Bereits 2016 präsentierte uns FritzchenFritz Die-Shots der Fiji-GPU von AMD – mitsamt Interposer und HBM. Eine defekte Tesla P100 sorgt nun dafür, dass wir die entsprechende GP100-GPU ebenfalls in schicken Bildern präsentiert bekommen. Die in 16 nm bei TSMC gefertigte GPU kommt auf 3.840 Shadereinheiten und misst 22,499 x 27,471 mm = 618,070 mm².

Der Interposer, auf dem die GPU sitzt, verbindet die GPU mit den vier HBM2-Chips – jeweils über ein 1.024 Bit breites Speicherinterface und über jeweils 1.024 Datenleitungen. Der Interposer sitzt mit seinen BGA-Kontakten wiederum auf dem PCB der Grafikkarte.

Auf den Bildern ebenfalls noch zu erkennen sind die verschiedenen Ebenen, in denen ein solches Packages aufgebaut ist. Zudem sind auch die HBM2-Chips in einzelne Schichten zerlegt zu erkennen. In den kommenden Tagen wird es womöglich noch einige weitere Fotos der einzelnen Chips geben.

Wie immer gibt es die Bilder in voller Auflösung im Flickr-Stream von FritzchenFritz.