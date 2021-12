AMD kontert im Einsteigermarkt mit Radeon RX 6500 XT in 6 nm

Inzwischen scheint sicher zu sein, dass NVIDIA zur CES eine GeForce RTX 3050 und GeForce RTX 3090 Ti vorstellen wird. Somit gibt es im Einsteigersegment eine Neuvorstellung, die von AMD mit der Radeon RX 6500 XT gekontert werden soll – so zumindest vermeldet es Videocardz. Auch eine Radeon RX 6400 soll es geben.

Vorstellungstermin dürfte der Keynote der CES Anfang Januar sein. Der offizielle Startschuss der Karte soll am 19. Januar fallen. Während es die Radeon RX 6500 XT von den Boardpartnern geben wird, soll die Radeon RX 6400 eine reine OEM-Karte sein.

Basis beider Karten soll die Navi-24-GPU sein. Anders als die bisherigen Navi-Karten soll diese aber nicht in 7 nm bei TSMC gefertigt werden, sondern in 6 nm. Damit wären dies die ersten GPUs die in 6 nm vom Band laufen. Auch Intel nutzt für seine ersten ARC-GPUs die Fertigung bei TSMC in 6 nm. Videocardz hat inzwischen auch die Größe des Chips mit 141 mm² benannt.

Gegenüberstellung der Karten Radeon RX 6400 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT GPU Navi 24 Navi 24 Navi 23 Navi 23 Transistoren - - 11,06 Milliarden 11,06 Milliarden Fertigung 6 nm 6 nm 7 nm 7 nm Chipgröße 141 mm²

141 mm²

237 mm² 237 mm² FP32-ALUs 768 1.024 1.792 2.048 INT32-ALUs - - - - SMs/CUs 12 16 28 32 Tensor Cores - - - - RT Cores 12 16 28 32 Infinity Cache 16 MB 16 MB 32 MB 32 MB Basis-Takt - - - 2.064 MHz Game-Takt - - 2.044 MHz 2.359 MHz Boost-Takt - - 2.491 MHz 2.538 MHz Speicherkapazität 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 64 Bit 64 Bit 128 Bit 128 Bit Speichertakt 1.750 MHz 2.000 MHz 1.750 MHz 2.000 MHz Speicherbandbreite 112 GB/s 128 GB/s 224 GB/s 256 GB/s TDP/TBP 53 W 107 W 132 W 160 W PCIe - - 8x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 Preis - - 339 Euro 379 Euro

Die Radeon RX 6500 XT soll über 1.024 Shadereinheiten verfügen. Bei 16 CUs kommen dementsprechend auch 16 Raytracing-Beschleuniger zum Einsatz, wobei diese bei den kleinen Einsteigerkarten immer weniger zur Unterstützung der Raytracing-Berechnungen beitragen können und die Karte ohnehin schon bei niedrigen Auflösungen an der Leistungsgrenze arbeiten. Der mit 4 GB nur magere Speicherausbau dürfte hier ebenfalls eine Rolle spielen. Die Anbindung des GDDR6-Speicher erfolgt über ein nur 64 Bit breites Speicherinterface und die Speicherbandbreite liegt bei 128 GB/s. Die TDP liegt bei 107 W.

Die Radeon RX 6400 kommt auf nur 768 Shadereinheiten und der Speicher taktet noch einmal etwas niedriger. Dementsprechend kommt diese Karte auf eine TDP von nur 53 W. Genau Angaben zum Takt fehlen uns in beiden Fällen aber noch – ebenso zum Preis.