AMD kündigt die Radeon RX 6600 XT für den 11. August an

Heute ist es soweit. AMD kündigt die Radeon RX 6600 XT offiziell an. Damit können wir zumindest schon einmal über die technischen Daten sprechen – noch nicht aber einen ausführlichen Test präsentieren. Erst ab dem 11. August wird die Karte in den Handel kommen und spätestens dann werden wir uns mindestens eines der Modelle der Boardpartner angeschaut haben.

Die Radeon RX 6600 XT basiert auf der Navi-23-GPU. Diese bietet maximal 32 Cumpute Units und damit 2.048 Shadereinheiten. Auf der bisher vorgestellten Radeon Pro W6600, Radeon Pro 6600M und Radeon RX 6600M werden jeweils kleinere Ausbaustufen verwendet. Die Radeon RX 6600 XT ist damit die erste Karte mit Navi-23-GPU im Vollausbau. Zu einer Radeon RX 6600 äußert sich AMD heute nicht.

Die Radeon RX 6600 XT soll Spieler ansprechen, die an einem 1080p-Monitor sitzen. Laut AMDs Zahlen waren etwa zwei Drittel der 2020 ausgelieferten Displays eben solche mit 1.920 x 1.080 Pixel. Allerdings dürften darunter auch einige Notebooks gewesen sein. Aber auch bei Desktop-Spielern erfreut sich diese Auflösung noch immer einer großen Beliebtheit, denn die Panels erreichen inzwischen Bildraten von 270 Hz und mehr.



Nun zu den technischen Daten, auch im Vergleich zur Konkurrenz mit NVIDIA-GPU:

Gegenüberstellung der Karten Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT RTX 3060 Ti RTX 3060 GPU Navi 23 Navi 22 Ampere (GA104) Ampere (GA106) Transistoren 11,06 Milliarden 17,2 Milliarden 17,4 Milliarden 12 Milliarden Fertigung 7 nm 7 nm 8 nm 8 nm Chipgröße 237 mm² 336 mm² 392,5 mm² 276 mm² FP32-ALUs 2.048 2.560 4.864 3.584 INT32-ALUs - - 2.432 1.792 SMs/CUs 32 40 38 28 Tensor Cores - - 152 112 RT Cores 32 40 38 28 Infinity Cache 32 MB 96 MB - - Basis-Takt - 2.321 MHz 1.410 MHz 1.320 MHz Game-Takt 2.359 MHz 2.424 MHz - - Game/Boost-Takt - 2.581 MHz 1.665 MHz 1.780 MHz Speicherkapazität 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 128 Bit 192 Bit 256 Bit 192 Bit Speichertakt 2.000 MHz 2.000 MHz 1.750 MHz 1.875 MHz Speicherbandbreite 256 GB/s 384 GB/s 448 GB/s 360 GB/s TGP 160 W 230 W 200 W 170 W Preis 379 US-Dollar 479 Euro 399 Euro 329 Euro

Aus den 32 Compute Units ergeben sich zugleich 32 Raytracing-Beschleuniger. Einen Basis-Takt kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, ebenso wie den Boost-Takt. AMD gibt den Game-Takt mit 2.359 MHz an. Dies wäre fast schon erstaunlich wenig, denn eine Radeon Pro W6600 kommt mit 28 CUs auf maximale 2.900 MHz. Eine Radeon RX 6700 XT mit Navi-22-GPU liegt bei 2.424 MHz, im maximalen Boost sogar noch höher. Wir hätten daher für die Radeon RX 6600 XT also einen deutlich höheren Takt erwartet.

Der Infinity Cache hat eine Kapazität von 32 MB, genau wie die anderen Modelle auf Basis der Navi-23-GPU. Der Cache unterstützt die 8 GB GDDR6, die über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden sind. Die TDP der Radeon RX 6600 XT liegt bei 160 W und laut AMD sollten die meisten Karten mit einem 8-Pin-Anschluss auskommen. Das PCI-Express-Interface verfügt über acht anstatt der sonst üblichen 16 Lanes. Aufgrund des PCI-Express-4.0-Standards soll die Bandbreite hier aber noch immer ausreichend sein.

Der Infinity Fabric, der auch den Infinity Cache innerhalb der GPU anbindet, arbeitet mit einem Takt von 1,4 bis 1,94 GHz. 8x 64 Bit binden die 32 MB Infinity Cache an, was in einer internen Speicherbandbreite von 1 TB/s resultiert. Die Navi-21-GPU komm auf 16 Kanäle mit 64 Byte pro Taktzyklus und einen Takt von ebenfalls 1,94 GHz, was eine Bandbreite von 1,986 TB/s zur Folge hat.

Einen Euro-Preis nennt AMD zur heutigen Vorstellung noch nicht. 379 US-Dollar dürften aber einen ähnlichen Euro-Preis zur Folge haben.

Da wir zum heutigen Zeitpunkt noch keine Leistungsdaten nennen dürfen, müssen wir uns auf die Zahlen verlassen, die AMD nennt. Gegenüber einer Radeon RX 5700 XT soll die Radeon RX 6600 XT mit aktivem Smart Access Memory (SAM) zwischen 40 und 70 % schneller sein. Eine GeForce RTX 3060 mit aktivem Resizeable Bar soll die Radeon RX 6600 XT mit SAM um durchschnittlich 15 % schlagen.

FidelityFX Super Resolution, Anti-Lag, Radeon Boost, Smart Access Memory und vieles mehr sollen im Zusammenspiele die wichtigsten Argumente sein, die für eine Radeon RX 6600 XT sprechen.

Neben vieles OEMs soll die Radeon RX 6600 XT natürlich auch im Endkundenmarkt angeboten werden. Auch wenn es Bilder einer Referenzversion gibt, soll diese wohl nicht im Handel erscheinen. Stattdessen überlässt man den Boardpartnern den Markt. So wird es Karten von ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX und Yeston geben.

Einen Preis will AMD zu einem späteren Zeitpunkt nennen. Ab dem 11. August sollen die Modelle der Radeon RX 6600 XT dann im Handel sein.

Zum Abschluss noch ein Vergleich der verschiedenen Navi-GPUs auf Basis der RDNA-2-Architektur:

Gegenüberstellung der Navi-GPUs Anzahl der Tranistoren Chipgröße Infinity Cache Navi 21 26,8 Milliarden 519,8 mm² 128 MB Navi 22 17,2 Milliarden 336 mm² 96 MB Navi 23 11,06 Milliarden 237 mm² 32 MB

Die Navi-23-GPU kommt demnach auf 237 mm² bei 11,06 Milliarden Transistoren. Der nur 32 MB große Infinity Cache dürfte bei der Größe und Anzahl der Transistoren im Vergleich zur Navi-22-GPU eine wichtige Rolle spielen.