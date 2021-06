Darum könnte es so wenige GeForce RTX 3070 Ti FE geben

Bereits vor dem Wochenende kamen die ersten Gerüchte auf, die GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition sei ein reiner Papiertiger – so gut wie keine Karten haben es in den Handel geschafft. Sowohl LinusTechTips und JayzTwoCents haben ein Video veröffentlicht, welches sich mit diesem Thema beschäftigen und dies hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten.

Wir wollen das Thema nun einmal etwas genauer beleuchten und mit einigen Gerüchten und Vermutungen aufräumen. Die GeForce RTX 3070 Ti wurde am 9. Juni vorgestellt (Testartikel gingen online) und ging einen Tag später in den Handel. Tatsächlich war es so, dass am Donnerstag, den 10. Juni, die Custom-Designs in den Handel kamen, es aber keine GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition bei Notebooksbilliger gab. Erst am Montag, den 21. Juni vermeldete unser Verfügbarkeitssystem, dass es die GeForce RTX 3070 Ti in der Founders Edition nun bei Notebooksbilliger gegeben hat. Wie hoch die Stückzahlen waren, wissen wir natürlich nicht.

Tatsächlich aber wurden offenbar einige Karten verkauft. Zumindest vier Community-Mitglieder haben sich nach unserem Aufruf gemeldet und angegeben, dass sie eine GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition gekauft haben. Bei eBay finden sich aktuell 20 Angebote zur GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition, wenngleich nicht jedes der hier gemachten Angebote auch legitim sein muss. Zumindest aber lässt sich festhalten, dass Karten verkauft wurden. Wie viele dies insgesamt waren, lässt sich aber nicht abschätzen. Zumindest der deutsche und offenbar auch der europäische Markt scheint besser bestückt worden zu sein, als dies in den USA der Fall ist. Einen reinen Paperlaunch können wir aber nicht bestätigen. Ab wann ein Paperlaunch nun ein Paperlaunch ist, ist aber sicherlich auch eine Frage der Definition.

Bisher scheint es aber wirklich nur sehr wenige Karten der Founders Edition zu geben und hier kann man tatsächlich zahlreiche Gründe finden, warum dies der Fall ist. Einige sprechen davon, dass NVIDIA den Markt bei den Modellen der GeForce RTX 3070 Ti zunächst seinen Boardpartnern überlassen möchte. Dies dürfte vor allem im Hinblick auf den Preis wichtig sein, denn kaum ein Hersteller bietet die GeForce RTX 3070 Ti zum empfohlenen Einstiegspreis von 599 Euro an. Eine Founders Edition für 619 Euro lässt den Markt der Karten, der ab 800 Euro beginnt, eher schlecht aussehen. NVIDIA wird aber auch nachgesagt lieber das Notebook-Segment mit den entsprechenden Chips zu bedienen und kann daher weniger Modelle der eigenen Founders Edition anbieten. Es ist aber nur schwer möglich diese Theorien zu überprüfen und NVIDIA wird kaum eine Aussage darüber treffen.

Offenbar aber Qualitätsmängel

An einer anderen Stelle aber können wir ebenfalls zur Aufklärung beitragen. JayzTwoCents brachte die Theorie auf, dass es sich bei allen bisher ausgelieferten GeForce RTX 3070 Ti in der Founders Edition nicht um Karten der finalen Serienproduktion handelt. Begründet wird dies mit dem Umstand, dass die Verarbeitungsqualität nicht mit dem übereinstimmt, was wir bisher bei den Founders-Edition-Karten gesehen haben.

Tatsächlich mussten wir auch bei unserem Sample feststellen, dass einige der Kühlfinnen auf der Stirnseite der Karte verbogen bzw. nicht gleichmäßig parallel angeordnet sind. Auch auf der gegenüberliegenden Seite, über dem PCI-Express-Slot, hat unser Sample derart verbogene Pins. Die Funktion der Karte beeinflussen die verbogenen Finnen natürlich nicht. Bei JayzTwoCents scheint der Zustand des Samples noch schlechter gewesen zu sein. Hier soll einer der Lüfter Kontakt mit den Finnen gehabt haben, so dass dieser entsprechende Geräusche von sich gegeben hat.

Hier kommen nun die schlechtes Verfügbarkeit der Founders Edition und die Mängel der Karte zusammen – so zumindest die Theorie. Bei allen bisher verkauften Karten soll es sich um Vorserienmodelle handeln bzw. NVIDIA soll nach der ersten Produktionsrunde entschieden haben, dass man die Karte in dieser Form nicht in den Markt bringen möchte und hat den initialen Produktionsstart daher verschoben.

Unter den Besitzers der GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition im Forum haben wir nachgefragt, ob die von ihnen gekauften Karten ebenfalls diese Mängel aufweisen. Von vier Käufern haben wir bestätigt bekommen, dass deren Samples ebenfalls zumindest nicht parallel verlaufende Finnen aufweisen. Auf den Fotos der Samples der Kollegen sehen die Karten teilweise ebenfalls so aus – wenngleich auch nicht immer so ausgeprägt. Offenbar haben also alle bisher verkauften oder an die Tester verschickten Karten zumindest mit den verbogenen Finnen zu kämpfen. NVIDIA kann den selbstgesteckten Qualitätsansprüchen hier offenbar nicht ganz gerecht werden.

Sowohl hinsichtlich der Verfügbarkeit der GeForce RTX 3070 Ti in der Founders Edition als auch wegen der Verarbeitungsqualität haben wir bei NVIDIA um eine Stellungnahme gebeten. Diese werden wir nach Erhalt nachreichen.