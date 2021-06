NVIDIA fährt die Produktion der GeForce RTX 3060 hoch

Auch wenn viele Miner derzeit ihr Geschäft aufgeben und die gebrauchte Hardware auf dem Markt anbieten, sind neue Karten weiterhin Mangelware im Einzelhandel. Dies ist besonders für Spieler ärgerlich, die sich aktuell ein neues System zusammenstellen wollen. Besonders beliebt ist dabei die GeForce RTX 3060. Zudem setzen besonders in China Betreiber von Internetcafes auf dieses Modell. Videocardz berichtet darüber, dass ab dem 10. Juli größere Stückzahlen der GeForce RTX 3060 ausgeliefert werden sollen. Diese werden schon mit dem GA106-302-Grafikchip bestückt sein, der aufgrund der Hash-Bremse uninteressant für Miner sein dürfte.

Aktuell bleibt jedoch abzuwarten, ob sich der GPU-Markt tatsächlich entspannen wird. Zwar tauchen immer mer Karten der Boardpartner im Handel auf, allerdings bleiben gerade die Founders-Edition-GPUs heiß begehrt. Zumal sich unter anderem die GeForce RTX 3090 besonders gut zum Minen von Ethereum eignet. Zwar ist der Ether-Kurs in jüngster Vergangenheit stark eingebrochen, konnte jedoch zuletzt wieder zulegen und liegt aktuell nur knapp unter der Marke von 2.000 US-Dollar.

Zudem bahnt sich bereits ein weiteres Problem an: Die Verfügbarkeit des von den GPUs verwendeten GDDR6-Speichers wird zunehmend schlechter. Dies hat zwar keine Auswirkung auf die GeForce RTX 3070 Ti und höher, da diese auf GDDR6X setzten, jedoch würde es bei allen anderen Karten, die noch GDDR6 verwenden, für Lieferengpässe sorgen. Ein Mangel an GDDR6-Speicher hätte auch zur Folge, dass die Produktion der Next-Gen-Konsolen ins Stocken gerät - obwohl Sony jetzt erst bekannt gegeben hat, die Produktion der PlayStation 5 drastisch zu steigern. Der Hersteller beabsichtigt im kommenden Geschäftsjahr 22,6 Millionen PS5-Konsolen an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen.