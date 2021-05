ZOTAC stellt die GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo vor

ZOTAC hat jetzt seine GAMING-GeForce-3090-AMP-EXTREME-HOLO-Grafikkarte vorgestellt. Sie die Speerspitze der ZOTAC-GAMING-GeForce-RTX-30-Serie und verfügt über das HoloBlack-Design, das mit dem Red Dot Award 2021 ausgezeichnet wurde. Beim gesamten Design der Karte wurde laut dem Hersteller ein besonderes Augenmerk auf eine optimierte Kühlleistung sowie auf eine verminderte Geräuschkulisse gelegt.

Aus diesem Grund nutzt die RTX 3090 AMP EXTREME HOLO die IceStorm-2.0-Kühlung mit insgesamt drei 100-mm-Lüftern. Diese verfügen über elf Lüfterblätter und sind nach eigenen Angaben die Größten, die jemals auf einer ZOTAC-GAMING-Grafikkarte verbaut wurden. Dadurch soll sich der Luftstrom im Vergleich zur vorherigen Generation um 10 % verbessert haben.

Darüber hinaus wurden der Karte mehr Luftstromaustrittswege hinzugefügt, die für eine schnellere Wärmeabgabe sowie für eine Reduzierung der eingeschlossenen Wärme und eine Verringerung der Luftstromturbulenzen verantwortlich sind. Die Kühlkörperdicke stieg dabei um rund 10 % an. Die Gesamtzahl der verwendeten Heatpipes hat sich auf acht erhöht. Auch hier handelt es sich um die höchste Anzahl an Heatpipes, die je auf einer ZOTAC-Grafikkarte verwendet wurden. Durch ein vertikales Layout sind die Heatpipes zudem so ausgelegt, dass der Kontakt mit der Kühlplatte um bis zu 72 % gestiegen ist.

Des Weiteren besitzt die 3090 AMP EXTREME ein Dual-BIOS, das über einen Soft-Switch im FireStorm-Tool gesteuert werden kann. Benutzer sind in der Lage zwischen, den Modi QUIET, für eine geringere Geräuschkulisse, oder AMPLIFY für niedrigere Temperaturen, zu wählen.

Die Standardgarantie beläuft sich auf drei Jahre, kann allerdings durch eine Registrierung auf der Webseite des Herstellers auf insgesamt fünf Jahre erweitert werden. Zur unverbindlichen Preisempfehlung sowie zur Verfügbarkeit äußerte sich ZOTAC bislang jedoch nicht.

Spezifikationen