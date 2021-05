Luxxkompensator 2021: Die Grafikkarte ist da!

Nachdem wir uns bereits einige der wichtigsten Komponenten für den diesjähigen Luxxkompensator angeschaut haben, so fehlte dennoch ein zentraler Bestandteil und dabei handelt es sich um die Grafikkarten. Doch per Express-Versand direkt aus Hong Kong ist die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm inzwischen bei uns angekommen.

Bereits im vergangenen Jahr setzten wir auf eine ArcticStorm von ZOTAC, damals noch in der GeForce-RTX-2080-Ti-Variante und eigentlich wollen wir bei den Herstellern der Komponenten immer etwas Abwechslung bieten, aber aufgrund der aktuellen Situation am Grafikkarten-Markt, viel auch uns das nicht leicht ein passenden Modell in die Finger zu bekommen. Einen großen Vorteil hat die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm für uns: Der Wasserkühler ist direkt verbaut und so können wir die Karte direkt in den Wasserkühlungskreislauf einbinden, ohne noch den Kühler montieren zu müssen.

Die auf der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm verbaute GPU hört auf den Namen GA102 und stammt natürlich aus der aktuellen Ampere-Generation von NVIDIA. Auch wenn es in den kommenden Tagen eine GeForce RTX 3080 Ti geben sollte, die GeForce RTX 3090 wird das Spitzenmodell bleiben und vor allem bietet sie satte 24 GB an GDDR6X-Grafikspeicher. Mit ihren 84 Streaming Multiprozessoren (SM) kommt sie auf 10.496 FP32- und 5.248 INT32-Recheneinheiten. Hinzu kommen 84 der Raytracingbeschleuniger, NVIDIA nennt diese RT Cores und 336 Tensor Cores gehören ebenfalls zu diesem Ausbau. Die 24 GB GDDR6X sind über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden und kommen bei einem Speichertakt von knapp über 1.200 MHz auf eine Speicherbandbreite von 936 GB/s.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Beim Boost-Takt zeigt sich ZOTAC mit 1.695 MHz recht zurückhaltend, allerdings erlaubt der Boost-Mechanismus hier in Abhängigkeit von Verbrauch und vor allem Temperaturen etwas Spielraum, sodass die Karte selbst bei diesen konservativen Vorgaben mit den Spitzenmodellen wird mithalten können. Die TDP setzt ZOTAC bei 350 W an. Das Power-Limit kann aber auch auf 420 W erweitert werden. Gleich drei 8-Pin-Anschlüsse versorgen die Karten und somit sind diese 420 W auch kein größeres Problem - natürlich auch nicht für unser Netzteil, ein be quiet! Dark Power Pro 12.

Der Wasserkühler führt das Wasser an der Front über die wichtigen Bereiche, sprich GPU, Speicher und die Spannungsversorgung. Die Hälfte des GDDR6X-Speichers befindet sich allerdings auch auf der Rückseite der Karte und hier ist keine direkte Kühlung über den Wasserkühler möglich. Entsprechend ist eine Backplate verbaut, welche die Abwärme aufnimmt, die zudem über das PCB abgeführt wird. Eingebunden wird der Wasserkühler ganz klassisch über die G1/4-Anschlüsse.

Uns lag laut Seriennummer die zweite Karte der ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm vor und so viele wird es davon auch nicht geben. Wie sie sich schlagen wird, schauen wir uns dann in einem gesonderten Test und natürlich auch nach dem Zusammenbau des Luxxkompensators an. Wer eine solche Karte kaufen möchte, muss sich noch etwas gedulden und ein ganzes Geldbündel mitbringen, denn für unter 3.000 Euro dürfte sie nicht zu bekommen sein.

Die bisherigen Videos zum Luxxkompensator im Überblick:

Preise und Verfügbarkeit ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.882,68 EUR Zeigen >>