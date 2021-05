Luxxkompensator 2021: Die Storage-Komponenten vorgestellt

Nachdem wir uns mit dem Gehäuse und Netzteil sowie der Plattform des Luxxkompensators (AMD Ryzen Threadripper Pro 3995X + WRX80-Mainboard von ASUS) beschäftigt haben, kommen heute die Storage-Komponenten hinzu. Wie immer teilen wir die Storage-Komponenten etwas auf. So gibt es wieder schnelle M.2-SSDs, die direkt auf den entsprechenden Steckplätzen untergebracht werden, aber auch an Festplatten kommt man aufgrund der deutlich größeren Kapazität nicht vorbei und schlussendlich können einige Daten am bequemsten per NAS von gleich mehreren Systemen erreichbar gemacht werden und auch daran haben wir gedacht.

ASUS HYPER M.2 x16 Gen4 Card plus Kingston-SSDs

Die verwendeten SSDs können in den M.2-Steckplätzen des Mainboards oder auf der ASUS HYPER M.2 x16 Gen4 Card (und dazu haben wir uns entschieden) verbaut werden. Darauf können vier M.2-SSDs mit jeweils vier PCI-Express-4.0-Lanes angebunden werden und die eventuell notwendige Kühlung wird damit ebenfalls gewährleistet. Vor einigen Wochen haben wir uns die RAID-Karte bereits angeschaut.

Die SSDs, die wir auf der Karte einsetzen wollen, können wir allerdings noch nicht zeigen oder gar nennen. Diese werden von Kingston kommen, es handelt sich jedoch um ein bisher noch nicht angekündigtes Produkt und leider dürfen wir dazu aktuell auch noch keine weiteren Details veröffentlichen. Zur CES gab es bereits eine kleine Vorschau von Kingston. So sollen die neuen Modelle auf den Codenamen "Ghost Tree" hören und Übertragungsraten von bis zu 7 GB/s erreichen sowie natürlich einen PCIe4-kompatiblen Controller verwenden.

Preise und Verfügbarkeit ASUS Hyper M.2 X16 Gen 4 Card Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

QNAP QuTS hero TS-h973AX-32G + Seagate IronWolf Pro

Den Massenspeicher mit größerer Kapazität verbauen wir in einem QNAP TS-h973AX. Bei diesem NAS stehen uns mit 1x 10GBase-T und 2x 2.5GBase-T gleich mehrere schnelle Netzwerkverbindungen zur Verfügung und da auch das Mainboard 2x 10GBase-T bietet, steht einer schnellen Anbindung zwischen NAS und dem Luxxkompensator eigentlich wenig im Wege.

Das NAS verfügt über fünf Laufwerksschächte für 3,5-Zoll-HDDs/SSDs und vier weitere 2,5-Zoll-Einschübe, in denen vermutlich eher SSDs zum Einsatz kommen werden. Ausgestattet ist das TS-h973AX-32G mit einem AMD Ryzen Embedded V1500B, der über vier Kerne verfügt, die mit einem Takt von bis zu 2,2 GHz arbeiten. Dem Prozessor zur Seite stehen 32 GB an Arbeitsspeicher. Ein großer 140-mm-Lüfter soll für eine ausreichende Belüftung der Massenspeicher sorgen. Neben den schnellen Netzwerkanschlüssen bietet das NAS noch 1x USB-C 3.1 und 3x USB-A 3.1 an.

Der Preis für das QNAP QuTS hero TS-h973AX-32G liegt bei 1.149 Euro – ohne Festplatten natürlich.

Im NAS verbaut sein werden vier Seagate IronWolf Pro mit jeweils 18 TB. Je nach RAID-Modi kommt man damit auf 32 oder bis zu 72 TB an Gesamtspeicherkapazität. Die IronWolf Pro mit 18 TB kosten 540 Euro das Stück, so dass wir bei vier Festplatten auf einen Wert von mehr als 2.000 Euro kommen.

Preise und Verfügbarkeit QNAP QuTS hero TS-h973AX-32G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.149,00 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 18TB Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 544,58 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 18TB Verfügbar 544,58 EUR Zum Shop >> Verfügbar 545,00 EUR Zum Shop >> Nicht lagernd 749,00 EUR Zum Shop >>

In einem der nächsten Videos wollen wir die Grafikkarte vorstellen, die im Luxxkompensator 2021 zum Einsatz kommen soll.