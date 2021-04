Fotos und weitere Informationen zu Intel Xe-HPG DG2

Ein ganzes Bündel an Informationen und Bilder zu Xe-HPG, dem Gaming-Ableger der Xe-Architektur, sind von Moore's Law Is Dead veröffentlicht worden. Mit der DG2, der zweiten Generation an diskreten GPU auf Basis der Xe-Architektur, plant Intel gleich mehrere Gegenspieler zu AMDs und NVIDIAs aktueller Produktpalette.

Die nun veröffentlichten Informationen enthalten Details, die schon bekannt waren, teilweise aber auch neue. So wurde bereits mehrfach vermutet, dass Intel drei Varianten anbieten wird, deren Ausbaustufen mit 128, 256 und 512 EUs sich immer wieder verdoppeln. Ebenfalls bereits bekannt war, dass Intel auf GDDR6 setzen wird. Nun scheint sich zu verdichten, dass die 512-EU-Variante ein 256 Bit breites Speicherinterface verwenden und darüber 16 GB an GDDR6 anbinden wird. Die Thermal Design Power soll bei 275 W und damit auf Niveau der aktuellen High-End-Lösungen von AMD und NVIDIA liegen.

Die Fertigung soll offenbar in 6 nm bei TSMC stattfinden. Hinsichtlich der Taktraten sollen 2,2 GHz erreicht werden können. Dies ist jedoch nicht nur abhängig von der Fertigung, sondern wird außerdem durch das Design der GPU bestimmt. AMD erreicht mit der Radeon RX 6700 XT, deren GPU in 7 nm gefertigt wird, einen Boost-Takt von 2.581 MHz.

Das projektierte Ziele ist der Leistungsbereich einer GeForce RTX 3070 und GeForce RTX 3080. Offenbar zielt Intel auf die GeForce RTX 3070 Ti. Die aktuellen Samples sollen aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen allerdings noch recht weit streuen, was im aktuellen Stadium der Entwicklung nicht weiter verwunderlich ist.

Offenbar hat Intel noch viel Arbeit mit dem Treiber und der Software vor sich. Die Entwicklung soll noch nicht so weit fortgeschritten sein, wie dies für die Hardware der Fall ist. Wie schwer es sein kann, eine einzelne Funktion in Software umsetzen, zeigt AMDs fehlende DLSS-Alternative, die bei Intel als XeSS aber ebenfalls geplant sein soll.

Die Multimedia-, bzw. De- und Encoding-Funktionen von Xe-HPG sollen herausragend sein, was nicht weiter überraschend ist, denn die Xe-LP-GPU verwendet Intel in vierfacher Ausführung ebenfalls als Server-GPU. Die entsprechende Basis dafür ist schon gelegt und wurde für Xe-HPG offenbar übernommen. In der integrierten Variante Iris Xe überzeugt Intel in dieser Hinsicht ebenfalls.

Engineering Samples im Standard-Design

Neben all diesen Informationen zeigt Moore's Law Is Dead einige Fotos von Engineering Samples. Diese dürften mit dem finalen Design noch recht wenig zu tun haben und zeigen zudem keinerlei Überraschungen. Dual-Axial-Lüfter und Abmessungen entsprechen dem, was in dieser Leistungsklasse zu erwarten ist. Dies trifft auch auf die zusätzliche Stromversorgung mit jeweils einmal 6- und 8-Pin zu.

Noch immer plant Intel die Veröffentlichung der Gaming-Grafikkarten auf Basis von Xe-HPG in diesem Jahr. Irgendwann im zweiten Halbjahr 2021 soll es soweit sein und neben der Variante mit 512 EUs soll es eben auch welche mit 256 und 128 EUs geben, die gleichzeitig oder kurz danach starten sollen. Unter xehpg.intel.com rührt Intel schon fleißig die Werbetrommel.

Wie immer sollten die oben genannten Informationen mit Vorsicht genossen werden. Es handelt sich um Gerüchte, auch wenn die Quelle bisher meist mit belastbaren Informationen aufwarten konnte.