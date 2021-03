Auch ASUS und Gigabyte zeigen ihre Modelle der Radeon RX 6700 XT

Nachdem MSI mit der Radeon RX 6700 XT GAMING X 12G und Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC gestern bereits die ersten Custom-Modelle der Radeon RX 6700 XT vorgestellt hat, ziehen heute ASUS und Gigabyte nach.

Wie für alle Custom-Modelle der Radeon RX 6700 XT gilt auch hier: Die Hersteller machen noch keine Angaben zu den Taktraten der Karten und somit müssen wir uns in der Betrachtung der Karten auf die äußerlichen Merkmale beschränken. Die ROG Strix Radeon RX 6700 XT stellt dabei die Speerspitze dar. Hier bekommt der Käufer die bereits bekannten ROG-Funktionen wie einen massiven Kühler mit drei Axiallüftern, einem 0-dB-Modus und zusätzliche Lüfteranschlüsse. Auch ein OC- und Silent-BIOS sind wieder mit dabei. Auffälligstes Merkmal dürfte die RGB-Beleuchtung sein, die auf der Stirnseite einen breiten Leuchtstreifen vorsieht. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse.

Die TUF Gaming Radeon RX 6700 XT wird etwas unter der ROG-Variante angesiedelt. Hinsichtlich der Kühlung soll man keine großen Abstriche machen müssen, vor allem aber zeigt sich ASUS hier etwas zurückhaltender, wenn es um die RGB-Beleuchtung geht. Auf einen 0-dB-Modus muss man allerdings auch hier nicht verzichten. Auch hier erfolgt die zusätzliche Stromversorgung über zwei 8-Pin-Anschlüsse.

Als Einsteiger-Variante positioniert ASUS die Dual Radeon RX 6700 XT. Wie sich dies anhand der Taktraten darstellen wird, wird sich noch zeigen müssen. Am auffälligsten sind sicherlich die beiden Axiallüfter, die ASUS also in der Anzahl im Vergleich zu den anderen Modellen reduziert. Hinzu kommen subtile LED-Akzente und die Lüfter können im Leerlauf abgeschaltet werden. Offenbar kommt die TUF Gaming Radeon RX 6700 XT mit jeweils einem 8-Pin- und einem 6-Pin-Anschluss aus.

Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Angaben zur Taktraten der einzelnen Modelle. Auch die Preise sind noch nicht bekannt. Die Karten sollen ab dem 18. März im Handel sein.

Gigabyte Gaming OC und Eagle

Auch bei Gigabyte hat man zwei neue Modelle vorgestellt. Zur Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12G und Radeon RX 6700 XT Eagle 12G gibt es ebenfalls keinerlei Angaben zum Takt. Beiden Karten verwenden drei Axiallüfter und unterscheiden sich offenkundig nur in wenigen Details. Die Windforce-3X-Kühlung verwendet einen mittleren, sich entgegengesetzt drehenden Lüfter. Einen 0dB-Modus gibt es bei beiden Modellen. Weitere Unterschiede dürften in der RGB-Beleuchtung zu suchen sein. Gigabyte setzt auf jeweils einen 8-Pin- und einen 6-Pin-Anschluss zur zusätzlichen Stromversorgung.

Ab dem 18. März sollen die Modelle von Gigabyte im Handel sein. Angaben zu den Preisen macht auch dieser Hersteller nicht.