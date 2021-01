NVIDIA hat die Founders Edition noch nicht eingestellt

Heute morgen machte die Meldung die Runde, NVIDIA habe die Founders Editionen der GeForce-RTX-30-Serie eingestellt. Tatsächlich waren die Founders-Edition-Karten über Nacht und auch heute morgen nicht mehr in der Auflistung bei NVIDIA als Kaufoption zu finden – egal zu welchem Modell. Dies bezog sich allerdings nur auf die europäischen Seiten, bzw. Übersetzungen. In den USA und Kanada beispielsweise konnte man die Karten weiterhin problemlos im NVIDIA-eigenen Shop finden.

Wir haben also den bewährten Weg des Journalismus begangen und bei NVIDIA nachgefragt, warum man die Founders-Edition-Karten nicht im Shop finden konnte. Laut NVIDIA handelte sich um einen technischen Fehler, der behoben werden sollte. Inzwischen sind die Founders-Edition-Karten wieder über NVIDIA.de und auf den weiteren europäischen Seiten zu finden, auch wenn sie natürlich weiterhin nicht lieferbar sind – weder bei NVIDIA selbst, noch bei autorisierten Händlern wie hierzulande bei Notebooksbilliger.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Aus dem zeitweise Verschwinden nun eine Einstellung der Founders Edition zu machen, mag kurzfristig zwar logisch erscheinen, man sollte sich aber zumindest die Mühe machen beim Hersteller selbst einmal zu erfragen, warum die Karten nicht mehr aufgeführt wurden. Schnellschüsse sorgen für Fehlinformationen, denn mit Nichten hat NVIDIA die Founders Edition der GeForce-RTX-30-Serie eingestellt.

Genau wie schon bei den GeForce-GTX-10- und GeForce-RTX-20-Series-Karten wird NVIDIA die Founders Editionen früher oder später einstellen. Dies ist nur eine Frage der Zeit. Ab dann wird es nur noch die Custom-Designs der Hersteller geben. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage dürfte es jedoch undenkbar sein, dass NVIDIA bereits so früh keine Founders-Editionen-Karten mehr anbieten will.

AMD wollte die Referenzversionen der Radeon-RX-6000-Serie ursprünglich nur bis in das erste Quartal 2021 hinein anbieten. Aufgrund der hohen Nachfrage will man diese Karten aber über einen längeren Zeitraum fertigen – so zumindest hat es Scott Herkelman, Vice President & General Manager Graphics Business Unit bei AMD angekündigt. Aufgrund der vielen guten Design-Entscheidungen für die Founders-Edition-Karten sowie der Referenzversionen von AMD sind die Karten der beiden Hersteller extrem beliebt. Hinzu kommt, dass eine größere Auswahl an Wasserblöcken vorhanden ist, so dass der Käufer einer solchen Karte auch hier eine größere Auswahl geboten bekommt.