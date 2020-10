Big Navi: Angebliches Foto soll Details zu Größe und Zahl der Transistoren verraten

Dem YouTuber Coreteks soll angeblich ein Bild eines AMD-Big-Navi-Chips zugespielt worden sein. Darauf will der Kanal-Betreiber unter anderem die Größe des Chips und andere technische Details erkennen können.

Der Chip mit dem Namen RX 6900 XT soll nach Angaben von Coretek eine Fläche von circa 536 mm² haben. Dies würde früheren Angaben, nach denen es eine Navi-21-GPU mit 505 mm² geben sollte, ungefähr entsprechen. Des Weiteren will er ableiten können, dass AMDs neue Grafikkarte angeblich über mehr als 26,3 Milliarden Transistoren verfügen wird. Zum Vergleich: Die AMD Radeon 5700 XT kommt auf gerade einmal 10,3 Milliarden Transistoren. Eine andere Information betrifft ein weiteres aktuelles Gerücht. Nach dieser habe AMD-Finanzchef Devinder Kumar bestätigt, dass Big Navi 80 Compute Units mit insgesamt 5.120 Recheneinheiten besitzen würde, von denen 20 auf die Hardware-Raytracing entfallen sollen. Daraus würde sich eine theoretische Rechenleistung von ungefähr 20 Teraflops ableiten lassen.

Die Informationen stammen vom Hardware-Leaker CyberPunkCat. Jedoch gibt es Zweifel an der Echtheit der Angaben. So gab Microsoft beispielsweise Details zur Grafikeinheit der Xbox Series X bekannt, diese sollen wie die neuen Radeon-Karten auf der RDNA2-Architektur beruhen. Hierbei ist jedoch nicht von der Nutzung ganzer Compute Units exklusiv für die Raytracing Technologie die Rede, stattdessen wird von einer Hybrid-Technologie gesprochen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gerüchte-Lage weiter entwickelt. Spätestens am 28. Oktober herrscht Gewissheit. An diesem Tag will AMD seine RTX-30-Konkurrenten nämlich offiziell vorstellen. Erst kürzlich verschob NVIDIA die Vorstellung seiner neuen RTX 3070 vom 15. auf den 29. Oktober.