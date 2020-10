NVIDIA verschiebt die GeForce RTX 3070 auf den 29. Oktober

Auf die bereits gestarteten, aber nur schwer verfügbaren Modelle GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 sollte eigentlich am 15. Oktober das Mittelklasse-Modell GeForce RTX 3070 auf Basis der GA104-GPU folgen. Offenbar aber scheint NVIDIA diesen Termin um zwei Wochen verschoben zu haben, denn auf der Produktseite von NVIDIA wird nun der 29. Oktober als neuer Termin genannt.

NVIDIA hat noch keine offizielle Mitteilung zu einer Verschiebung verschickt, aber es scheint definitiv so zu sein, dass sich der vorläufig kleinste Ampere-Ableger verschieben wird, denn die Terminänderung wird auf allen Produktseiten von NVIDIA so genannt, nicht nur auf der deutschen oder englischen. Wir haben bereits bei NVIDIA nachgefragt, was es mit der Verschiebung auf sich hat.

Somit lässt sich über mögliche Gründe vorerst nur spekulieren. Denkbar wäre, dass NVIDIA zunächst einmal die GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 in größeren Stückzahlen anbieten will. Aktuell gibt es vor allem bei den Modellen der GeForce RTX 3080 noch wochenlange Wartezeiten. Die Online-Shops informieren die Käufer zumindest darüber, dass es noch bis Ende Oktober oder Anfang November dauern könnte, bis sie ihre Karte in Händen halten können.

Die GeForce RTX 3070 sollte die neue Ampere-Serie vorerst nach unten hin abrunden und ab 499 Euro erhältlich sein. Damit wäre sie 200 Euro günstiger, als eine GeForce RTX 3080. Laut NVIDIA soll eine GeForce GTX 3070 um +60 % schneller sein, als eine GeForce GTX 2070. Zum Verkaufsstart am 15. Oktober war auch mit entsprechenden Tests zu rechnen, die sich nun wohl ebenfalls nach hinten verschieben.

Unser Danke geht an Courtesy, der uns im Forum auf die Änderung seitens NVIDIA aufmerksam gemacht hat.