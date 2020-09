INNO3D verschenkt Watch Dogs Legion

Grafikkarten-Schmiede INNO3D brachte vor kurzem, wie alle Konkurrenten, seine RTX-30-Custom-Modelle auf den Markt. Nun gibt es zu jeder neuen Grafikkarte Watch Dogs Legends gratis.

Für begrenzte Zeit bietet das Unternehmen jedem Käufer eines Modells der neuen RTX-30-Karten einen kostenlosen digitalen Download vom im Oktober erscheinenden Watch Dogs Legion an. Das leistungshungrige Spiel mit offizieller Unterstützung von NVIDIAs Raytracing-Technologie d+rfte eine gute Möglichkeit sein, die neue Hardware an ihre Grenzen zu bringen. Das Angebot gilt ab dem 17. September und endet am 29. Oktober, es ist jedoch möglich den Key noch bis zum 30. November einzulösen. Das Angebot schließt die GeForce RTX 3070, RTX 3080 und RTX 3090 mit ein. Das Bundle bietet außerdem noch Zugang zum Watch Dogs Legion "Golden King"-Pack. Dieses umfasst alternative Skins für Autos, Waffen und Masken.

Des weiteren ist INNO3Ds Over-Clocking- und RBG-Kontroll-Software TuneIT nun auf Version 3 aktualisiert worden. Sie ist ab sofort für sämtliche Grafikkarten, beziehungsweise folgende Modelle verfügbar: INNO3D GeForce 30 / 20 / 16 / 10 / 900 / 700 / 600 / 500 / 400 Series. In TuneIT könnt ihr die Taktfrequenz, die Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit und viele weitere Daten, eure Grafikkarten betreffend ablesen und auch gezielt verändern. Eine genaue Erläuterung aller Funktionen findet sich hier.