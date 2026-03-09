Werbung

Der taiwanische Hersteller Montech erweitert seine Gehäuseserie um das Modell SKY 3 und setzt dabei auf eine modular aufgebaute Innenarchitektur mit Fokus auf Anpassbarkeit, Luftführung und moderner Systemintegration. Das neue ATX-Gehäuse richtet sich so an Anwender, die aktuelle High-End-Komponenten verbauen und Wert auf eine strukturierte, aufgeräumte Optik legen.

Kernmerkmal des SKY 3 ist eine adaptive, modulare Bodenkammer. Das Netzteil-Fach sowie die untere Lüfterhalterung sind austauschbar ausgeführt und lassen sich je nach Kühlstrategie konfigurieren. Im sogenannten GPU-Modus werden die Lüfter direkt unter der Grafikkarte positioniert, um mit erhöhtem statischen Druck gezielt Frischluft an das Kühlsystem der GPU zu führen. Dadurch soll insbesondere bei leistungsstarken Grafikkarten mit hoher Abwärme die thermische Stabilität verbessert werden. Im CPU-Modus wird der Luftstrom stärker auf das Mainboard gelenkt, wodurch Spannungswandler, VRMs und angrenzende Komponenten effizienter gekühlt werden können. Diese flexible Luftführung soll es erlauben, das Gehäuse auf unterschiedliche Lastprofile und Hardwarekonfigurationen abzustimmen.

Auch beim Einbau setzt Montech auf Vereinfachung. Das SKY 3 verfügt über werkzeuglose Laufwerkshalterungen und eine abnehmbare Radiator-Halterung im Deckel. Letztere ermöglicht es, Radiatoren und Lüfter außerhalb des Gehäuses zu montieren und anschließend als Einheit einzusetzen. Durch das vollständige Entfernen des oberen Montagerahmens entsteht so eine ebene Arbeitsfläche, was insbesondere bei komplexeren Wasserkühlungssystemen mit größeren Radiatoren den Einbau erleichtern kann.

Ein prägendes Designelement ist die durchgehende Horizon-ARGB-Beleuchtung. Ein nahtloser LED-Streifen verläuft von der Front bis zur Seitenpartie und erzeugt einen einheitlichen Lichtverlauf. Die Stromversorgung erfolgt über vergoldete Pogo-Pin-Kontakte, wodurch sichtbare Kabel im Innenraum vermieden werden. Dieses kontaktbasierte System möchte zu einer sauberen Optik beitragen und potenzielle Störquellen durch lose oder sichtbare Leitungen reduzieren.

Das Gehäuse bietet großzügige Platzverhältnisse für besonders lange und dicke Grafikkarten, wie sie auch bei künftigen High-End-Modellen erwartet werden. Zudem unterstützt das Layout sogenannte Back-Connect-Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, darunter Konzepte wie ASUS BTF, MSI Project Zero oder Gigabyte Project STEALTH. Diese Bauweise verlagert Strom- und Datenanschlüsse auf die Rückseite des Mainboards und ermöglicht dadurch eine nahezu kabelfreie Frontansicht.

Ab Werk ist das Gehäuse mit AX120 PRO- und RX120 PRO-Lüftern ausgestattet. Diese kombinieren eine auf hohen Luftdurchsatz ausgelegte Konstruktion mit einer dualen ARGB-Beleuchtung. Neben beleuchteten Lüfterblättern kommt zudem ein hexagonaler Lichtring zum Einsatz, der mehrschichtige Beleuchtungseffekte erzeugt.

Das SKY 3 erscheint in einer schwarzen und einer weißen Variante. Der Preis liegt bei 89,99 Dollar pro Version.