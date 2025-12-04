Werbung

Fractal Design stellt mit dem Epoch XL ein neues Airflow-Gehäuse vor - und zwar eines, das ziemlich geräumig ausfällt und damit vielseitiger genutzt werden kann.

Das Standard-Epoch haben wir erst im September getestet. Es hat das Format eines typischen Midi-Towers und ist für ein ATX-System mit bis zu 37,2 cm langen Erweiterungskarten (mit montierten Frontlüftern) ausgelegt. Hinter der Front wird der einzige 360-mm-Radiatorenplatz des Gehäuses bereitgestellt. Die neue XL-Variante fällt großzügiger aus und eröffnet damit auch flexiblere Nutzungsmöglichkeiten.

Das Epoch XL wächst gegenüber dem Standardmodell von 215 x 469 x 447 mm auf 240 × 509 x 503 mm (B x H x T) und ist damit breiter, höher und tiefer. Dadurch legt die maximale Grafikkartenlänge auf üppige 42,5 cm (mit Frontlüfter) zu. Das Epoch XL kann nun bis zu 27,5 cm breite E-ATX-Mainboards aufnehmen. Zudem bietet es unter dem Deckel einen zweiten 360-mm-Radiatorenplatz. 420-mm-Radiatoren lassen sich allerdings auch im XL-Modell nicht verbauen. Die vormontierten Frontlüfter legen auf 140 mm zu. Je nach Variante sind entweder drei Momentum 14 oder Momentum 14 RGB vormontiert.

Bei der Optik gibt es keine Überraschung: Auch das Epoch XL zeigt sich mit einer nüchtern-funktionalen Gestaltung, bei der die Front vom Airflow-freundlichen Mesh geprägt wird. Es gibt wieder mehrere Varianten. Das Epoch XL Solid ist ein schwarzes Gehäuse mit Stahlseitenteil und unbeleuchteten Lüftern. Das Epoch XL TG kombiniert ein Glasseitenteil mit unbeleuchteten Lüftern, das Epoch XL RGB TG kann hingegen sowohl Glasseitenteil als auch RGB-Lüfter bieten. Diese beiden Varianten gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Fractal Design ruft für das Epoch XL Solid und das Epoch XL TG eine UVP von 124,99 Euro auf. Das Epoch XL RGB TG kostet hingegen 144,99 Euro, man bezahlt für die RGB-Lüfter also 20 Euro Aufpreis.