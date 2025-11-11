Werbung

ASUS hat mit dem Prime AP303 ein neues Mid-Tower-ATX-Gehäuse vorgestellt, das mit einem Volumen von 44 l dennoch großzügigen Raum für leistungsstarke Hardware bieten will. Trotz seiner kompakten Bauweise ermöglicht es den Einbau von Netzteilen mit einer Länge von bis zu 180 mm sowie Grafikkarten mit bis zu 360 mm Länge. Die integrierte Grafikkartenhalterung ist für schwere Grafikkarten-Modelle ausgelegt und will für langfristige Stabilität sorgen, auch bei Karten mit großem Kühlkörper.

Das Gehäuse ist mit einem UL-zertifizierten internen Stromkabel ausgestattet, das ein frontseitig montiertes Netzteil mit bis zu 15 A versorgen kann. Hinter dem Mainboard steht ein 34 mm breiter Kabelkanal zur Verfügung, der eine aufgeräumte Kabelführung erleichtert und gleichzeitig die Luftzirkulation im Innenraum verbessern soll.

Für die Kühlung bietet das Prime AP303 Platz für einen bis zu 360 mm langen und 60 mm dicken Radiator. Insgesamt sieben Lüfterbefestigungen sollen für flexible Konfigurationsmöglichkeiten sorgen, um auch leistungsintensive Systeme effizient kühlen zu können. Das Mesh-Gitter, das sich über weite Teile des Gehäuses erstreckt, kann dabei den Luftstrom optimieren und will eine gleichmäßige Frischluftzufuhr zu allen Komponenten gewährleisten.

Die Seitenteile des Prime AP303 lassen sich ohne Werkzeug montieren und sind wahlweise aus gehärtetem Glas oder einem feinmaschigen Metallgitter erhältlich. Während die Glasvariante Einblick in das Innenleben ermöglicht und sich für Systeme mit RGB-Beleuchtung anbietet, zeigt die Gitterversion eine unauffällige Optik mit verbessertem Luftdurchsatz. Das Gehäuse ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Dabei sind die Innenkabel farblich an das jeweilige Design angepasst, um ein stimmiges Gesamtbild zu erzeugen.

An der Front ist das Gehäuse mit einem USB-20Gbps-Type-C-Anschluss ausgestattet, der bei passendem Mainboard eine schnelle Datenübertragung ermöglicht. Ergänzt wird das Anschlussfeld durch zwei USB-Typ-A-Ports sowie kombinierte Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen.

Die ASUS Prime AP303-Serie ist ab sofort im Fachhandel und im ASUS-Webshop in Deutschland erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 94,90 Euro für alle Varianten, darunter die Modelle Prime AP303 TG und Prime AP303 Mesh, jeweils in Schwarz oder Weiß.