Das neue Mini-Tower-PC-Gehäuse der UNI Serie BE-10W-300 von Chieftec will klassisches Design mit hoher Funktionalität auf kleinstem Raum kombinieren. Mit einem Gesamtvolumen von weniger als neun Litern ist das Gehäuse besonders kompakt und soll sich sowohl für den privaten als auch den professionellen Einsatz eignen. Das BE-10W-300 unterstützt Mainboards bis zur m-ATX-Größe und kann damit ausreichend Flexibilität für unterschiedliche Systemkonfigurationen bieten.

Zur Ausstattung gehören ein vorinstallierter 80-mm-Lüfter sowie ein integriertes 300-W-Netzteil mit 80PLUS-Bronze-Zertifizierung. Diese Kombination soll einen energieeffizienten Betrieb ermöglichen und gleichzeitig für eine stabile Stromversorgung sorgen. Das Gehäuse besteht aus 0,6 mm starkem SGCC-Stahl.

Mit Abmessungen von 283 x 95 x 327 mm und einem Gewicht von rund 3,5 kg bleibt das BE-10W-300 insgesamt äußerst handlich. Für Laufwerke stehen ein externer 5,25-Zoll-Ultra-Slim-ODD-Schacht sowie interne Steckplätze für eine 2,5-Zoll-SSD und eine 3,5-Zoll-HDD zur Verfügung. Damit lässt sich das System auch flexibel mit unterschiedlichen Speicherlösungen ausstatten.

An der Vorderseite befinden sich vier USB-Anschlüsse - zwei USB 3.2 Gen 1 und zwei USB 2.0 - sowie Audio- und Mikrofonanschlüsse. Diese Anordnung will den Zugriff auf häufig genutzte Schnittstellen erleichtern. Das Gehäuse bietet außerdem Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 220 mm und unterstützt CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 50 mm.

Zur Ausstattung gehören außerdem vier PCI-Steckplätze und Sicherheitsvorkehrungen wie die Unterstützung für Kensington- und Pad-Lock-Systemen. Das UNI BE-10W-300 ist ab sofort für rund 80 Euro erhältlich.