Cougar hat mit der Cooling-Evolved-Reihe ein umfassendes Portfolio neuer Gehäuse und Kühllösungen vorgestellt, bestehend aus der CFV235-Gehäuse-Serie, der Wasserkühlung Poseidon Vistek Pro ARGB und den Lüftern Unity Single-Frame PWM ARGB. Im Mittelpunkt stehen dabei optimierte Luftzirkulation, verbesserte Wärmeabfuhr und die Möglichkeit zur Echtzeit-Überwachung.

Die CFV235-Serie umfasst vier Modelle, die durch das Central Floating Ventilation-Design (CFV) eine optimierte Luftführung zwischen Netzteilkammer und Hauptgehäuse bieten will. Die Konstruktion soll eine effizientere Wärmeabgabe ermöglichen und die Frischluftzufuhr verbessern. Alle Varianten sind kompatibel mit Mainboards mit Reverse Connector, unterstützen Grafikkarten bis 438 mm Länge und verfügen über einen universellen Lüfter-Hub zur Synchronisation von RGB-Effekten ohne zusätzliche Software.

Das Basismodell CFV235 besitzt eine Glasfront und wird mit Unity 240 Single-Frame PWM ARGB als Lüftern ausgeliefert. Die CFV235 Mesh-Version integriert ein vorkonfiguriertes 3-in-1-Frontmodul mit Staubfilter, zwei 160-mm-PWM-Lüftern und Mesh-Abdeckung. Die Modelle CFV235 Vision und CFV235 Mesh Vision erweitern die Funktionen um ein 9,16 Zoll großes IPS-TFT-LCD mit 1.920 × 462 Pixeln und 60 Hz, das Systemparameter wie Temperaturen und Drehzahlen anzeigt und individuell mit Bildern, Animationen oder Videos belegt werden kann. Alle CFV235-Modelle sind in Schwarz und Weiß erhältlich, die Preise beginnen bei 139 Dollar.

Die neue Poseidon Vistek Pro ARGB AiO ist ihrerseits mit einem 3,95 Zoll großen IPS-TFT-Display ausgestattet, das in 720 × 720 Pixeln bei 60 Hz Echtzeitinformationen zu CPU- und GPU-Leistung darstellen kann. Eine vergrößerte Kupferkühlplatte mit 21 % mehr Kontaktfläche und UTTERIGHT-Radiatorlamellen versprechen erhöhte Kühlleistung. Die Kühlung ist in 240-mm- und 360-mm-Versionen verfügbar und wird durch Unity-Lüfter ergänzt. Sie ist kompatibel mit AMD AM5- sowie Intel-LGA1851-Sockeln und startet preislich bei 129 Dollar.

Die Unity Single-Frame PWM ARGB Lüfter sind als modulare Lösung konzipiert, die mehrere Lüfter in einer Einheit verbinden und dadurch den Kabelaufwand reduzieren können. Mit zwei Anschlüssen für die Stromversorgung und ARGB können sie einfach installiert werden. Neben der PWM-Steuerung verfügen sie zusätzlich noch über vibrationsdämpfende Elemente und seitliche RGB-Beleuchtung. Varianten mit normaler und umgekehrter Rotorblatt-Ausrichtung sind verfügbar. Die Preise beginnen bei 29 Dollar.

Alle neuen Produkte werden ab November in Schwarz und Weiß erhältlich sein.