Werbung

ASUS stellt mit dem TUF Gaming GT502 Horizon ein neu gestaltetes Zweikammergehäuse vor. Dabei wird der Panoramablick durch das Entfernen der vorderen Säule weiter verbessert.

Schon der Vorgänger TUF Gaming GT502 war ein Zweikammergehäuse mit Glas an Front und linker Seite - aber eben auch mit einer stützenden Säule an der linken vorderen Gehäuseecke. Diese hat ASUS nun beim neuen TUF Gaming GT502 Horizon entfernen können. Ermöglicht wurde das laut ASUS durch nicht näher beschriebene "fortschrittliche Verstärkungstechniken". Das Gehäuse soll selbst ohne Säule ein Gewicht von 30 kg aushalten können. Stoffgriffe erleichtern den Transport des PCs. ASUS bietet das neue Modell wieder in zwei Farben an: Classic Black und Snowy White - also Schwarz und Weiß.

Der Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern schafft viel Platz für das Kabelmanagement. Laut ASUS stehen dafür ein 90 mm breiter Raum zu Verfügung. Hinter dem Mainboardträger finden aber auch das ATX-Netzteil und eine Halterung für drei Laufwerke oder einen 360-mm-Radiator Platz. Auch seitlich vom Mainboardträger und unter dem Gehäusedeckel kann ein 360-mm-Radiator montiert werden. Wer auf ein luftgekühltes System setzt, kann bis zu 13 Gehäuselüfter verbauen. Die geräumige Hauptkammer nimmt unter anderem bis zu 40 cm Grafikkarten auf. Optional ist (mit einem optionalen Riserkabel) auch eine vertikale Grafikkartenmontage nötig. Die maximale CPU-Kühlerhöhe fällt mit 16,3 cm hingegen nicht besonders großzügig aus. Für die meisten Towerkühler ist dieser Platz jedoch ausreichend.

Staubfilter oben, unten und auf der rechten Seite sollen für konsequenten Staubschutz sorgen. Sie können zur Reinigung entnommen werden. Modder sollen von über 19 abnehmbaren Gehäuseteilen profitieren. Das Gehäuse misst 285 x 450 x 446 mm und wiegt 11 kg.



ASUS bewirbt in der Pressemeldung gleich auch noch abgestimmtes optionales Zubehör für das TUF Gaming GT502 Horizon. So wird ein TUF Gaming ARGB Lighting Kit für die GT502 Horizon-Serie angeboten, das Ambiente-Beleuchtungsstreifen mit magnetischen Befestigungspunkten und Aura Sync-Unterstützung beinhaltet. Mit den TUF Gaming TR120 ARGB-Lüfter werden beleuchtete 120-mm-Gehäuselüfter mit 8+8-LED-Matrix und regulärem, bzw. gedrehtem Rotor angeboten. Damit diese Lüfter (oder andere Lüfter mit PWM- und A-RGB-Anschlüssen) einfacher gesteuert werden können, gibt es schließlich den TUF Gaming ARGB PWM Fan Hub.

ASUS bringt das TUF Gaming GT502 Horizon zu einer UVP von 199,90 Euro auf den Markt. Es wird bereits im Preisvergleich gelistet.