Ein Zweikammeraufbau ist für viele Gehäuse normal. ASUS ordnet die Kammern beim neuen TUF Gaming GT502 nun jedoch nicht übereinander, sondern nebeneinander an.

Dieser Aufbau erinnert an Lian Lis O11-Modelle (beispielsweise das O11 Dynamic). Und wie Lian Li nutzt auch ASUS diesen Aufbau für maximalen Showeffekt. Die Mainboardkammer ist sowohl seitlich als auch frontal verglast und gibt so den Blick auf die darin verbauten Komponenten frei. Das Design erinnert ansonsten durchaus an andere TUF-Gehäuse. Beim TUF Gaming GT502 zeigen sich ebenfalls robuste und abnehmbare Tragegurte, mit denen ein bis zu 30 kg schweres System gehoben werden kann. Sie bestehen aus gewebter Baumwolle.

Das I/O-Panel mit USB-C, zweimal USB 3.0 und einer kombinierten Audiobuchse wurde von ASUS direkt in die Front integriert. Zu den dort ebenfalls befindlichen Gehäusetasten gehört eine LED-Steuertaste. Ab Werk wird nur das TUF Gaming-Logo auf der Vorderseite beleuchtet. Alternativ zur LED-Taste kann Aura Sync für die Beleuchtungssteuerung genutzt werden. ASUS liefert das TUF Gaming GT502 lüfterlos aus. Der Nutzer kann aber bis zu 13 Lüfter installieren.

Das Kühlsystem ist zudem auf Wasserkühlung ausgelegt. Unter dem Deckel kann maximal ein 360-mm-Radiator montiert werden. Zwei weitere 360-mm-Radiatorenplätze werden am vorderen Teil des Mainboardträger und in der rechten Gehäusekammer geboten. Die Halterung in der hinteren Kammer ist eine Multifunktionshalterung. Sie dient alternativ als Träger für bis zu drei Laufwerke. Insgesamt kann das Gehäuse vier 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze bieten. Die hintere Kammer nimmt das ATX-Netzteil auf und bietet zudem ganze 9 cm Platz für das Kabelmanagement.

In der Hauptkammer findet ein ATX-System mit einer bis zu 40 cm langen Grafikkarte Platz. Damit lässt sich selbst eine überlange ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB mit ihren 357,6 mm Länge unterbringen und mit einem mitgelieferten Grafikkartenhalter stützten. Mit einem optionalen Riserkabel ist auch eine vertikale Grafikkartenmontage möglich. Weniger großzügig ist die maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,3 cm.

Das TUF Gaming GT502 ist weitgehend modular aufgebaut - es besteht aus 25 abnehmbaren Teilen und soll so auch Moddern entgegenkommen. Für Nutzerfreundlichkeit sollen unter anderem Seitenteile sorgen, die sich per Knopfdruck öffnen. Damit der Innenraum möglichst sauber bleibt, gibt es drei entnehmbare Staubfilter.

ASUS bietet das TUF Gaming GT502 ab sofort zu einer UVP von 189,90 Euro an. Im Preisvergleich wird es aktuell für rund 196 Euro gelistet.