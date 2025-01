Werbung

Das ursprüngliche Phanteks Evolv X kam 2018 als kompaktes Enthusiastengehäuse mit einer Außenhülle aus Alu und Glas auf den Markt. Nun folgt das langerwartete Evolv X2.

Phanteks hatte es bereits zur letztjährigen Computex vorgestellt und ursprünglich mit einem Launch im vierten Quartal 2024 gerechnet. Der Verkaufsstart konnte zwar nicht ganz gehalten werden, nun steht das Evolv X2 aber endgültig in den Startlöchern. Beim neuen Modell hat Phanteks den Glasanteil deutlich erhöht. Gleich drei Glasflächen sorgen dafür, dass die Hardware besonders gut zur Geltung kommt. Hinter dem Glas zeigen sich edel wirkende Flächen aus gebürstetem Aluminium. Die Grundkonstruktion wird allerdings aus Stahl gefertigt.

Bei einem solchen Showgehäuse mit Glasfront stellt sich die Frage nach der Kühlung. Phanteks beantwortet sie mit sieben 120-mm-Lüfterplätzen. Je drei Lüfter finden am Boden und unter dem Deckel Platz, der siebte Lüfter wird an der Rückwand montiert. Der Luftstrom wird also vor allem vertikal orientiert. Ab Werk ist das Gehäuse allerdings lüfterlos - es liegt also am Nutzer, für Gehäuselüfter zu sorgen. Wenn eine Wasserkühlung genutzt wird, steht ein einzelner 360-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel zur Verfügung.

Das Evolv X2 misst 228 x 588 x 454 mm (B x H x T) und wiegt 14,2 kg. Es unterstützt maximal E-ATX-Mainboards (darunter auch Back-Connect-Modelle, konkret ASUS BTF und MSI Project Zero) und kann CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 17 cm und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 38 cm aufnehmen. Für Laufwerke stehen zwei 2,5/3,5-Zoll-Laufwerksplätze bereit. Das I/O-Panel wurde in Bodennähe an der linken Seite platziert. Es stellt einmal USB-C, zwei USB-3.0-Ports und einen kombinierten Kopfhörer-Mikrofon-Anschluss bereit.

Laut Phanteks soll das Evolv X2 noch im Januar verfügbar werden - und zwar in den beiden Farbvarianten Brushed Black und Silver White. Der Preis wird mit 149,90 Euro für die schwarze und mit 159,90 Euro für die weiße Variante angegeben. Caseking listet zusätzlich eine schwarz-goldene Variante für 159,90 Euro. In diesem Shop soll die schwarze Variante ab 07.02.2025 lieferbar werden. Die beiden anderen Varianten werden dort erst gegen Ende Februar bzw. Anfang März folgen.