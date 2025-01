Werbung

GAMDIAS hat die Einführung des ATLAS P2 CG Panorama-Gehäuses mit gebogenem Glas bekannt gegeben. Das ATLAS P2 CG-Gehäuse verfügt über eine gewölbte Hartglasscheibe, die einen Panoramablick auf das Innere des Gehäuses ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt das Gehäuse auch Motherboards mit versteckten Anschlüssen (BTF-Motherboard), sodass die Kabel von hinten eingesteckt werden können und die Vorderseite sauber und makellos aussehen kann.

Daneben soll das Gehäuse auch für eine hohe Kühlleistung entwickelt worden sein. So ist der Mid-Tower bereits mit vier 120-mm-PWM-ARGB-Lüftern, drei an der Seite und einem am hinteren Auslass, ausgestattet sowie einem 8-Port-PWM-ARGB-Lüfter-Hub, der eine einfache Verwaltung und Synchronisierung ermöglichen möchte.

Das ATLAS P2 CG verfügt außerdem über ein integriertes Display zur Echtzeit-Systemüberwachung, das wichtige Informationen wie CPU-, GPU- und Umgebungstemperaturen liefern kann. Die Benutzer können über die I/O-Port-Steuerungen einfach zwischen CPU-, GPU-, Umgebungs- (AMB) und Aus-Modus wechseln. Mit der ZEUS CAST-Software von GAMDIAS sollen die Benutzer die Anzeigeeinstellungen zudem weiter anpassen können, um die Systemüberwachung zu verbessern und um sicherzustellen, dass wichtige Daten immer zugänglich sind.

Das ATLAS P2 CG kommt mit üblichen E/A-Schnittstellen daher, einschließlich eines USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschlusses für schnelle Datenübertragungen, eines USB 3.0-Anschlusses, Lüfter-LED-Steuerungen und zusätzlicher Audio-Konnektivität. Es bietet Platz für mehrere Radiatoren und verschiedene Lüfterkonfigurationen. Mit der Unterstützung von ATX-Motherboards, VGA-Karten mit einer Länge von bis zu 430 mm und Netzteilen mit einer Länge von bis zu 220 mm will das ATLAS P2 CG die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Komponenten gewährleisten. Umfassende Lösungen für das Kabelmanagement sollen zudem einen sauberen und organisierten Aufbau sorgen.

Das ATLAS P2 CG kommt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139,90 US-Dollar auf den Markt.