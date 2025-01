Werbung

In Win ist für außergewöhnliche Gehäuse bekannt. Auch zur diesjährigen CES hat man zwei besondere Modelle im Gepäck. Das Prism zeigt viel Glas und eine besondere Form. Mit dem Shift hat man hingegen einen auffälligen Benchtable aus Aluminium entwickelt.

Das Prism zeigt sich mit mehreren schräg aneinander angrenzenden Zwei-Wege-Spiegelglasflächen, die eine geometrische Form bilden und für einen Panoramablick sorgen sollen. Trotzdem ist das Gehäuse nicht einfach nur ein schlecht gekühlter Glaskasten. Die Front besteht großteils aus luftigem Mesh. Zudem können bis zu elf Lüfterplätze genutzt werden. Vier Lüfter gehören direkt zum Lieferumfang. Zudem stehen drei 360-mm-Radiatorenplätze hinter der Front, unter dem Deckel und an der Seite zur Verfügung.

Im Inneren findet maximal ein ATX-Mainboard Platz. Die Grafikkarte darf bis zu 43,5 cm lang und der CPU-Kühler bis zu 17,5 cm hoch sein. Es können zwei 2,5- und zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze genutzt werden. Das Prism misst 275 x 500 x 530 mm (B x H x T) und wiegt 10,3 kg.

Benchtables sind eine sehr spezielle Gehäusekategorie, in der es auch wenig Auswahl gibt. In Win selbst hat vor über zehn Jahren den X-Frame angeboten. Von ihm hat man sich bei der Entwicklung des Shift inspirieren lassen. In Win selbst beschreibt es aber nicht als reinen Benchtable, sondern sieht es auch als luftiges Showgehäuse. Dafür kann das Shift aufrecht gestellt werden, so dass die Hardware besser präsentiert wird.

Gefertigt wird das Shift aus silberfarbenem Aluminium. Es nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard und zwei Netzteile auf und erlaubt über Riserkabel unterschiedliche Ausrichtungen der Grafikkarten. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit 35 cm angegeben. Der Winkel der auffälligen seitlichen "Flügel" kann über Schnellverschlussklemmen flexibel bestimmt werden. An den Flügeln finden insgesamt neun 120-mm-Lüfter, bzw. drei 360-mm-Radiatoren Platz. Laufwerke können an zwei Laufwerksplätzen montiert werden. Dabei sind entweder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke oder je ein 3,5- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk möglich. Die Größe des Shifts variiert zwischen 490 x 309 x 490 mm und 773 x 309 x 773 mm (B x H x T).

Bei beiden Gehäusen macht In Win noch keine Angaben zu Preis und Verfügbarkeit.