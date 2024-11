Werbung

ASUS hat die ProArt PA602 Wood Edition angekündigt, welches die Ästhetik des ursprünglichen PA602-Gehäuses beibehält, in Teilen aber dunkles Holz zum Einsatz bringt. In der Wood Edition sind gleich an drei Stellen Holzteile integriert. Neben langen Griffen entlang der Oberkante des Gehäuses, die jeweils bis zu 30 kg tragen sollen, bildet ein weiteres Holzteil einen markanten Hintergrund für das Front-I/O-Panel. Schließlich werden auch lange Holzstücke für die belüftete Frontplatte des Gehäuses verwendet.

Die Kühlung beginnt an der Vorderseite mit einer Frontplatte mit offenem Gitter und breiten Slots. Hinter diesem Gitter befinden sich zwei vorinstallierte 200 mm ProArt-Lüfter. Die großblättrigen Lüfter sind 38 mm dick und haben einen Drehzahlbereich von 300 bis 1.000 U/min mit PWM-Steuerung. Die Lüfter sind für einen Airflow von bis zu 190,2 cfm ausgelegt. Ein vorinstallierter 140-mm-Lüfter an der Rückseite des ProArt PA602 Wood Edition-Gehäuses soll seinerseits zur Wärmeabfuhr beitragen und kann für einen geräuschlosen Betrieb auch komplett abgestellt werden.

Im Inneren des Gehäuses sollen zwei Luftleitbleche dabei helfen, die Kühlluft dorthin zu leiten, wo sie benötigt wird. Ein langgestrecktes Paneel entlang der Vorderkante des Mainboard-Trägers leitet den Luftstrom dabei über die Oberkante des Mainboards, um Turbulenzen zu vermeiden und eine optimale Kühlung der CPU und der Stromversorgungsschaltungen gewährleisten zu können. Die PSU-Abdeckung verfügt daneben über eine abgewinkelte Vorderkante, um den Airflow auf die Grafikkarte zu lenken.

Bei der ProArt PA602 Wood Edition gibt es zwei Möglichkeiten für das Seitenteil. Eine Version umfasst eine Seitenwand aus Metall, bei der Kühleffizienz und Haltbarkeit im Vordergrund stehen. Die zweite enthält eine Seitenwand aus gehärtetem Glas, die das Innenleben des PCs zur Schau stellt. Um die GPU mit mehr Frischluft versorgen zu können, verfügt das Tempered-Glass-Seitenteil über einen perforierten Einsatz.

Die Erweiterung der Lüfter im ProArt PA602 Wood Edition soll aufgrund eines integrierten PWM-Hubs einfach sein. Dieser unterstützt bis zu sechs Lüfter, die vom Mainboard gesteuert werden können. Mit einer Taste auf dem Front-I/O-Panel kann der Nutzer den Airflow aller an diesen Controller angeschlossenen Lüfter mit einem Tastendruck regeln.

Das ProArt PA602 Wood Edition-Gehäuse ist mit viel Platz ausgestattet und kann selbst voll bestückte EATX-Mainboards aufnehmen. Tower-Kühler für die CPU können mit einer Maximalhöhe von 190 mm installiert werden. Freunde von Flüssigkeitskühlungen können dank der oberen Halterung Radiatoren mit einer Länge von bis zu 420 mm verwenden. Ein integrierter Grafikkartenhalter soll zusätzlich dafür sorgen, dass die Grafikkarte gerade und waagerecht gehalten wird, unabhängig davon, ob der Benutzer sie lieber horizontal oder vertikal ausrichtet. Neben der Unterstützung für bis zu acht 2,5-Zoll-Laufwerke stehen außerdem vier weitere Laufwerksschächte zur Verfügung, die mit 3,5-Zoll-HDDs kompatibel sind.

Schließlich will das ProArt PA602-Gehäuse auch den Bedarf an Werkzeugen beim Aufbau oder der Wartung minimieren. Beide Seitenteile lassen sich dazu mit einem Knopfdruck öffnen. Das PA602 kommt daneben mit den ASUS-exklusiven Tool-Free Graphics Card Slot Clamp, einem Mechanismus zur Installation von PCIe-Add-in-Karten, einschließlich Grafikkarten, ohne Schraubendreher.

Abnehmbare Staubfilter wollen zudem die Ansammlung von Staub im Inneren des Gehäuses verlangsamen. Das Gehäuse verfügt zusätzlich über ein patentiertes System, das automatisch die Ansammlung von Staub, Mikrofasern und anderen Partikeln auf dem Frontfilter erkennen soll. Wenn es Zeit für eine gründliche Reinigung ist, soll eine LED an der Seite des Gehäuses dies anzeigen.

Das ASUS ProArt PA602 Wood Edition-Gehäuse ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 259,90 Euro im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.