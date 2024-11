Werbung

In Zusammenarbeit mit Lian Li suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gehäuse des Herstellers in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware kräftig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des SUP-01-Gehäuses. Dieses setzt auf ein besonderes Kühlkonzept mit drei Kammern. Im Hauptsegment sitzt auf einem Mainboard-Tray wie üblich die Hauptplatine samt Prozessor, Arbeitsspeicher und etwaiger Zusatzkarten. Die Grafikkarte wird hingegen per Riserkabel senkrecht direkt hinter der Front montiert, wodurch sie sich dank der luftigen Mesh-Front problemlos mit Frischluft versorgen kann. Das Netzteil ist ein einer separaten Kammer im Boden versteckt.

Durch die Montage eines Radiators an der Seite des Gehäuses direkt hinterhalb das Mainboard-Trays kann dieser kühle Luft aus der hinteren Öffnung ansaugen, wodurch die CPU-Wärme effizient durch die seitliche Netzplatte abgeführt werden kann. Durch diesen Aufbau soll das ATX-Gehäuse sowohl effektiv kühlen als auch relativ kompakt ausfallen und vor allem eine schicke Optik ohne störende Kabel möglich machen.

Trotzdem bietet es ausreichend Platz, um selbst die schnellsten und hitzigsten Hardware-Komponenten problemlos aufnehmen zu können. So lassen sich Mainboards in den Größten von ITX bis ATX verbauen, Prozessor-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 88,2 mm unterbringen und Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von maximal 400 mm montieren. Außerdem gibt es sieben Erweiterungsslots und Platz für jeweils zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke, wobei sich direkt über der Netzteilabdeckung zwei zusätzliche 2,5-Zoll-SSDs unterbringen lassen.

Für die Kühlung und eine gute Belüftung können im Lian Li SUP-01 bis zu sieben Lüfter angebracht werden: Drei 120-mm-Lüfter an der Seite direkt neben dem Radiatoren-Platz, drei weitere 120- oder zwei 140-mm-Lüfter an der zweiten Seite und ein 120-mm-Modell an der Rückseite. Ab Werk sind an der schmaleren Blende drei 120-mm-Lüfter mit einem angegebenen Drehzahlbereich von 300 bis 1.800 U/min vormontiert.

Optisch zeigt sich der Midi-Tower recht schlicht und edel. Die Front unterteilt sich in einen größeren Meshbereich, der durch einen A-RGB-Leuchtstreifen von einem geschlossenen Stahlteil in Bodennähe abgetrennt wird. Dieser zieht sich auch über die linke Gehäuseseite. Eine außergewöhnliche Lösung nutzt Lian Li für Power- und Resettaste. Dass deren Symbole unter dem Logo zu finden sind, hat seinen guten Grund: Das "Lian" dient als Power- und das "Li" als Reset-Taste. Das eigentliche I/O-Panel befindet sich dagegen an der rechten Gehäuseseite und bietet zwei Tasten für die Beleuchtungssteuerung, aber auch eine kombinierte Audiobuchse, einmal USB-C und zwei USB-3.0-Ports.

Eckdaten:

Bezeichnung: Lian Li SUP-01

Material: Stahl, gehärtetes Glas (4 mm), Kunststoff Maße: 212 x 534 x 403 mm (B x H x T); 44,8 L Volumen Formfaktor: ATX (auch mit rückseitigen Anschlüssen), Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 mm (Seite 1, vormontiert), 3x 120/2x 140 mm (Seite 2, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Seite 2: 360/280 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 8,8 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40 cm Gewicht: etwa 11,4 kg Preis: etwa 149 Euro

Insgesamt bringt es das Lian Li SUP-01 auf Abmessungen von 212 x 534 x 403 mm (B x H x T) und kommt bei einem Gewicht von 11,4 kg somit auf ein Volumen von knapp unter 45 Litern. Preislich muss man dafür rund 150 Euro einplanen. Verfügbar ist das Case wahlweise in Weiß oder Schwarz. Drei unserer Leser können das Gehäuse nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 17. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Lian Li!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 17. November 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 18. November 2024

Testzeitraum bis 22. Dezember 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Lian Li sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum