Die be quiet! Light-Base-Gehäuseserie kommt auf den Markt

be quiet! hat die neue Light Base PC-Gehäuseserie im Showcase-Design vorgestellt, die bereits auf der Computex 2024 in Taipeh gezeigt wurden und die wir bereits in einem Video vorstellen konnten. Die Serie besteht aus dem Light Base 900 FX, dem Light Base 900 DX, dem Light Base 600 LX und dem Light Base 600 DX, wobei jedes Modell über vollverglaste Front- und Seitenteile verfügt.

Die Light-Base-Serie bietet ein vollständig verglastes Showcase-Design, das einen umfangreichen Blick auf die eingebauten Komponenten ermöglicht. Jedes Gehäusemodell bietet drei verschiedene Ausrichtungen: normal (rechte Seite), invertiert (linke Seite) oder horizontal (Desktop-Stil). Der Wechsel zwischen diesen Ausrichtungen soll aufgrund der speziell gestalteten und leicht abnehmbaren Füße eine Sache von Sekunden sein. Um das Innenleben des Systems hervorzuheben, bietet die Light-Base-Serie zusätzliche Features, wie etwa einen diskreten VGA-Halter. Daneben stehen zwei ARGB-/Lüfter-Hubs mit insgesamt 12 Anschlüssen, die Unterstützung für ein 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke sowie leicht zu reinigende Staubfilter zur Verfügung.

Der Mainboard-Tray soll zudem die volle Unterstützung für alle auf dem Markt erhältlichen Mainboard-Designs mit rückseitigen Anschlüssen wie ASUS BTF, MSI Project Zero und Gigabyte Project Stealth bieten. Das moderne I/O-Panel beinhaltet neben einem USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Anschluss auch einen ARGB-Controller-Button. Aufgrund des großen ARGB-Streifens, der sich um das Gehäuse legt, bieten die Light Base Gehäuse dazu umfangreiche Beleuchtungsoptionen mit verschiedensten Lichteffekten.

Das Light Base 900 FX ist das Topmodell der Serie und bietet oben und unten abnehmbare Radiator- und Lüfterhalterungen mit voller Unterstützung für Radiatoren bis 420 mm. Darüber hinaus kann an der Seite ein weiterer Radiator mit einer Länge von bis zu 360 mm installiert werden. Ein regulärer Light Wings 140mm-PWM-Lüfter am hinteren Luftauslass und drei seitlich montierte Light Wings 140mm-PWM-Lüfter mit umgekehrten Lüfterblättern sind bereits vorinstalliert und sollen für eine hohe Kühlleistung und vielfältige Beleuchtungsoptionen sorgen. Das Light Base 900 FX unterstützt Mainboards bis zum E-ATX- oder XL-ATX-Format. Für diejenigen, die eigenen Lüfter im Light Base 900 montieren möchten, bietet das Light Base 900 DX die gleichen Features wie das Light Base 900 FX, jedoch ohne vorinstallierte Lüfter.

Das Light Base 600 LX bietet sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des Gehäuses Unterstützung für Radiatoren bis zu 360 mm; seitlich ist Platz für einen zusätzlichen 240-mm-Radiator. Für die Kühlung und die Lichteffekte setzt das Light Base 600 LX auf die neuen Light Wings LX 120mm PWM-Lüfter. Ein Lüfter ist am hinteren Luftauslass des Gehäuses montiert, drei Reverse-Blade-Lüfter sind seitlich vorinstalliert. Für die individuelle Lüfterbestückung oder die Montage mehrerer Radiatoren steht das Light Base 600 DX zur Verfügung. Es ist baugleich mit dem Light Base 600 LX, hat aber keine vormontierten Lüfter.

Die Light Base Gehäuse sind ab dem 10. Oktober im Handel ab 139,90 Euro erhältlich.