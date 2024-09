Werbung

In Zusammenarbeit mit Raijintek suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem Bundle aus Gehäuse und All-In-One-Wasserkühler kräftig auf den Zahn fühlen möchten und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum darüber verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Paket nach getaner Arbeit natürlich behalten werden. Wir starten hierfür in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hier jeweils drei Exemplare des Raijintek Paean C7 und der Raijintek Cyclops 360. Bei Ersterem handelt es sich um ein Showgehäuse, das mit seiner gläsernen Front und seinem Glasseitenteil einen guten Blick auf das Innere ermöglicht und somit die verbaute Hardware eindrucksvoll in Szene setzt. Dabei legt Raijintek großen Wert auf eine leistungsstarke Kühlung, denn der Midi-Tower bietet Platz für bis zu drei Radiatoren und zehn Lüfter. So lässt sich im Deckel ein bis zu 360 mm großer Wärmetauscher unterbringen, während an der Rückseite ganz traditionell ein 120-mm-Radiator verbaut werden kann. Außerdem sind neben dem Mainboard und am Boden jeweils ein 360-mm-Modell montierbar. Alternativ kann man die Plätze lediglich für Lüfter verwenden, womit bis zu zehn Lüfter für eine hervorragende Belüftung sorgen.

Picture ID missing (2nd arg)

Natürlich bietet das Raijintek Paean C7 auch Platz für die schnellste und hitzigste High-End-Hardware. So unterstützt das Showcase CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 160 mm, nimmt ein Netzteil mit einer Gesamtlänge von 220 mm auf und bringt Steckkarten sowie Grafikkarten mit einer Länge von maximal 410 mm unter. Insgesamt lassen sich zwei 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. Alternativ sind über Adapter bis zu drei 2,5-Zoll- und ein 3,5-Zoll-Geräte möglich. Auf Seiten des Mainboards werden Platinen vom Mini-ITX-, über den Micro-ATX- bis hin zum klassischen ATX-Standard unterstützt.

Das Raijintek Paean C7 kommt so auf Abmessungen von 285 x 380 x 420 mm und stemmt 6,5 kg auf die Waage. Im Handel ist es derzeit für knapp unter 70 Euro zu haben.

Eckdaten:

Bezeichnung: Raijintek Paean C7

Material: Stahl, gehärtetes Glas Maße: 285 x 380 x 420 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) oder

1x 3,5 Zoll (intern). 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 3x 120-mm-Lüfter an der Unterseite einbaubar, MB: 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter einbaubar Radiatoren (maximal laut Hersteller): Oben: 360 / 280 / 240 / 120 mm, Unterseite: 360 / 240 / 120 mm, MB: 280 / 240 / 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm Gewicht: etwa 6,5 kg Preis: rund 70 Euro

Preise und Verfügbarkeit Raijintek Paean C7 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 57,55 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals Raijintek Paean C7 Nicht lagernd 57,55 EUR Zum Shop >> Nicht lagernd 57,55 EUR Zum Shop >> Lagernd 73,90 EUR Zum Shop >>

Eine Wasserkühlung gibt es dazu

Das Bundle für die Lesertester umfasst obendrein eine Raijintek Cyclops 360. Die auffällig All-In-One-Wasserkühlung macht mit ihrem runden, 1,28 Zoll großen Display, das für die Anzeige von Bildern, Animationen und Videos genutzt werden kann, aber auch wichtige Systemwerte wie Temperaturen ausgeben kann, sowie den farbenfrohen ARGB-Lüftern einiges her. Außerdem dreht sich um das Display ein beleuchtetes Flügelrad, was die Blicke aller gerade in einem Showgehäuse wie dem Paean C7 ganz sicher auf sich zieht. Der Kühlkörper besteht aus Kupfer und setzt auf Mikrorippenkanäle, die CPU-Kontaktfläche fällt für eine noch bessere Kühlung extra groß aus.

Die integrierte Pumpe lässt sich per PWM regeln, kann theoretisch eine maximale Förderhöhe von 2 m erreichen und kommt laut Hersteller auf eine Durchflussmenge von bis zu 2,2 l pro Minute. Die Kommunikation erfolgt über eine USB-C-Schnittstelle. Auf dem 360 mm großen Wärmetauscher sitzen drei hauseigene Ageras-Lüfter mit 120 mm. Sie arbeiten im Bereich von 800 bis 2.200 Umdrehungen pro Minute und sollen einen Volumenstrom von fast 68 CFM erreichen können, dabei dennoch laufruhig agieren.

Die Raijintek Cyclops 360 ist für AM5-Systeme, aber auch für Intels LGA17xx, 1200 und 115x kompatibel und wird als weitere technische Besonderheit direkt mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste ausgeliefert. Die Tester müssen auch bereit sein, diese ebenfalls zu testen! Die All-In-One-Wasserkühlung wird derzeit im freien Handel für rund 110 Euro angeboten. Beide Produkte sind wahlweise in Weiß oder Schwarz erhältlich – unsere Leser dürfen frei wählen.

Spezifikationen Kühlername Raijintek Cyclops 360

Kaufpreis rund 110 Euro Homepage www.raijintek.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 × 120 × 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x 120 mm, 800 - 2.200 U/min Sockel AMD: AM5

Intel: LGA 17xx, 1200, 115x Garantiedauer zwei Jahre

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 6. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Raijintek!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 06. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 07. Oktober 2024

Testzeitraum bis 10. November 2024

Kleingedrucktes: