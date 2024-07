Werbung

Nach der Präsentation zahlreicher Phanteks-Produkte auf der Computex 2024 veröffentlicht der Hersteller mit dem NV5 MKII nun sein neues Mid-Tower-Gehäuse. Die verbesserte Version des beliebten Vorgängers wurde speziell für die Unterstützung von BTF/Project Zero-Mainboards konzipiert und soll den Anwendern eine moderne Erfahrung beim PC-Bau bieten.

Das NV5 MKII setzt optisch die Tradition der Serie mit dem nahtlosen Glaspanel fort, welches vor allem für die Präsentation der Hardware in Custom-PCs geeignet ist. Das mainboard-zentrierte Design im NV5MKII soll die Anzeige der Komponenten hervorheben, während die gesamte Verkabelung verborgen untergebracht werden kann.

Aufgrund einer erhöhten Gehäusebreite bietet das Gehäuse zudem die Unterstützung breiterer GPUs und 12VHPWR-Kabel. Das feine Performance-Mesh-Design soll für einen hohen Luftstrom mit effektiver Staubfilterung sorgen. Zudem bietet es Platz für bis zu acht 120-mm-Lüfter. Die Netzteilabdeckung ist abnehmbar, um eine einfachere Installation zu ermöglichen. Die integrierte Digital-RGB-Beleuchtung enthält einen softwarefreien Controller. Eine mitgelieferte GPU-Halterung soll für zusätzliche Stabilität sorgen.

Mit dem NV5 Premium DRGB Kit existiert zudem ein optionales Upgrade mit Motherboard-Abdeckung und zusätzlichen DRGB-Beleuchtungsstreifen, die magnetisch am Gehäuserahmen befestigt werden können.

Der NV5MKII ist derzeit in den USA erhältlich und wird in den kommenden Monaten auch in anderen Regionen eingeführt.