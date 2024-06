Werbung

MSI hat zur Computex zwei neue Gehäuse im Gepäck, die unterschiedlicher kaum aussehen könnten. Ein erstes Modell der neuen Modern-Serie zeigt sich mit modernem Design, 4 mm dickem Aluminium an der Front und Holzakzenten wie robusten Ahornzolz-Griffen. Das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ ist hingegen ein Gaming-Gehäuse, das mit seiner Meshfront und drei vormontierten Lüftern für effektive Kühlung sorgen soll.

Mit Blick auf die typischen Gamingmodelle sticht das Gehäuse aus der Modern-Serien besonders hervor. MSI wollte einen Midi-Tower mit minimalistischem und ansprechendem Design gestalten. An der Front wird seitlich Aluminium mit 4 mm Stärke verbaut. Im Deckel zeigen sich hingegen zwei Griffe aus Ahornholz, die bis zu 50 kg belastet werden können. Sie sollen sowohl die Optik prägen als auch den Transport erleichtern. Das Gehäuse unterstützt Back-Connect-Mainboards von MSI im ATX- und Micro-ATX-Format. Hinter der Front können Lüfter mit Größen zwischen 120 und 200 mm montiert werden.

Das kantige MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ wirkt mit seinen großen Luftöffnungen an Front, rechtem Seitenteil und Deckel weniger elegant. Dafür soll es besonders effektiv kühlen. MSI verbaut zwei große 160-mm-A-RGB-Lüfter hinter der Front und ergänzt sie um einen 120-mm-Lüfter an der Rückwand. Alle drei Lüfter sind PWM-Modelle. Im Inneren zeigt sich ein typischer Zweikammeraufbau mit der Netzteilkammer am Boden. Entsprechend sollten lange Grafikkarten und Towerkühler gut Platz finden. Das I/O-Panel mit USB-C, zweimal USB 3.0 und einer Audiobuchse sitzt bodennah unter dem Glasseitenteil auf der linken Gehäuseseite.

Das MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ wird voraussichtlich Ende des Jahres in einer schwarzen und in einer weißen Variante verfügbar. Wann das Modell aus der Modern-Serie auf den Markt kommt, wird von MSI noch nicht verraten.