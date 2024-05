Werbung

Neben neuen Netzteilen und Kühlern stellt Enermax zur Computex auch zwei neue Gehäuse vor. Während das Air240 ein luftiges Meshmodell ist, geht es beim Pano270 vor allem um elegant gewölbtes Panoramaglas.

Das Pano270 ist optisch auch das deutlich auffälligere Modell. Seine Frontglasscheibe wölbt sich zu beiden Seiten hin. Auf der linken Seite schließt ein Glasseitenteil an. Dabei kommt das Gehäuse ohne störende Stütze aus. Im unteren Gehäuseteil zeigt sich Mesh. Darin hat Enermax auf der linken Seite ein I/O-Panel mit USB Typ C, Audiobuchse und zwei USB-3.0-Ports integriert. Das Pano 270 nimmt maximal Micro-ATX-Mainboards auf. Das einzige bisher verfügbare Produktbild zeigt, dass unter dem Deckel ein 360-mm-Radiator Platz findet. Lüfterplätze gibt es auch an der rechten Seite und an der Rückwand. Laut Enermax werden Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen unterstützt.

Das Air240 ist ein Midi-Tower, der durch Mesh an drei Seiten effektiv kühlen soll. Laut Enermax sorgt eine modulare innere Struktur dafür, dass Kabelabdeckungen flexibel angepasst werden können. Auch dieses Gehäuse wird mit montiertem 360-mm-Radiator unter dem Deckel gezeigt. Anders als im Pano270 können auch Frontlüfter verbaut werden.

Genauere Angaben zu den Spezifikationen von Air240 und Pano270 macht Enermax noch nicht. Auch Angaben zu Kaufpreisen und Verfügbarkeit stehen noch aus.