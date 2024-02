Werbung

Auf der Digital Expo 2024 präsentierte LIAN LI Teile seines zukünftigen Portfolios. Darunter finden sich neben Prototyp-Gehäusen auch neue Konzepte für einen All-in-One-Kühler und ein Netzteil. Nach der Online-Show gab es zusätzlich eine von Jameson Chen, CEO bei LIAN LI, veranstaltete Gesprächsrunde mit YouTube-Influencern Stuart Tonks von GGF Events, Justin Robey von Robeytech und PCMRs Gründer Pedro Valadas. Die Show steht als VOD auf Youtube zur Verfügung.

Bei dem SUP-01 handelt es sich um ein kompaktes 45-Liter-Gehäuse. Es verfügt über eine vorne positionierte Grafikkarte mit zwei anpassbaren Halterungen. Diese Platzierung soll die Kühlung der GPU optimieren. Die Gitterblenden im Gehäuse sind zudem für einen idealen Luftstrom optimiert. Die Luftstromkonfiguration nutzt die GPU-Lüfter und hinteren Lüfter für die Zuluft und die rechten Lüfter für die Abluft. Motherboards mit einer Größe bis ATX sowie vormontierte PCIe-4.0-Riser-Kabel können eingebaut werden. Es können zwei SSDs oder 3,5-Zoll-Festplatten und ein herausnehmbarer Laufwerkskäfig montiert werden. Der Preis ist aktuell mit 149,99 US-Dollar angegeben.



Mit dem DAN Case A3 wurde ein vollständig mit einem Gitter versehendes M-ATX-Gehäuse mit Stahlblenden und einer Gewebefrontblendepräsentiert. Zwei Radiatorhalterungen unterstützen jeweils bis zu 360-mm-Radiator, drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter. Das Gehäuse verfügt über einen Motherboard-Einschub, horizontales GPU-Layout und eine anpassbare Netzteilhalterung mit sechs verschiedenen Positionen für ATX-Netzteile bis 140 mm. Die Unterstützung von GPU und Kühlung variiert je nach Netzteilplatzierung. Es gibt zudem eine bewegliche Halterung für zwei 2,5-Zoll-SSDs und zusätzliche SSD- oder Festplattenmontage im unteren Bereich. Der Preis ist auf 69,99 US-Dollar angesetzt.

Das neue O11 VISION BACK CONNECT richtet sich an rückseitig angeschlossene ATX- und M-ATX-Motherboards. Es hat einen säulenlosen Rahmen und unterstützt reguläre Motherboards. Neu sind ein fester Motherboard-Einschub und die Unterstützung von zwei 120-mm-Lüftern an der Rückseite, sowie nicht getönte Hartglas-Blenden. Hier beläuft sich der Preis auf 149,99 US-Dollar.

Als nächstes wurde die Edition O11 VISION Chrome vorgestellt. Sie ist mit verchromten Glasblenden ausgestattet. Der Preis zum Release beläuft sich auf 149,99 US-Dollar.

Der GALAHAD II LCD SHIFT führt eine einzigartige Schlauchverlegung ein. Aufbewahrungshalterungen richten die Schläuche für anpassbare Verlegungsoptionen am Pumpenblock aus. Ein 2,88-Zoll-LCD-Bildschirm am Pumpendeckel verbessert die Anpassung. Über eine Abdeckkappe lässt sich der Pumpenblock-Montagemechanismus verbergen. Der Kühler hat einen 32 mm dicken Radiator und 28-mm-Lüfter. Er ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Das vorgestellte Netzteil der EDGE-Serie besitzt ein einzigartiges T-förmiges Design. Eine Gitterabdeckung mit Stanzmuster soll die Kühlung des Netzteils vereinfachen. Die EDGE-Serie 5 wird zusätzliche USB-Stiftleistenbieten. Sie umfasst ein 600-W-12VHPWR-Stromkabel und zwei Arten von SATA-Kabeln. Die EDGE-Serie ist auch in Schwarz und Weiß erhältlich. Als Optionen stehen 1300 W 80+ Platinum,1000 W 80+ Gold und 850 W 80+ Gold zur Wahl.



Als letztes wurde das DK-07 gezeigt. Der Tisch weißt ein integriertes 30-Zoll-OLED-Display von LG auf, das als zweiter Monitor fungiert. Außerdem finden sich eine von oben zugängliche Schublade, eine integrierter Getränkehalter und ein ausziehbarer USB-Hub. Das Computerfach unterstützt bis zu zwei 360- oder zwei 280-mm-Radiatoren und sechs 120-mm- oder fünf 140-mm-Lüfter an der Vorderseite, flach an der rechten Seite montiert bis zu einen 360-mm-Kühlkörper und drei 120-mm-Lüfter und an der linken Seite montiert bis zu einen 360-mm- oder einen 280-mm-Radiator und drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter. Es gibt zudem 4 zugängliche Laufwerksschächten, die 3,5-Zoll-Festplatten oder 2,5-Zoll-SSDs unterstützen.