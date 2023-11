Werbung

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit MSI zu bewerben. Gesucht wurden fünf Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Gehäuse zusammen mit einer All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware kräftig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von MSI das MPG Gungnir 300R Airflow und die MAG CoreLiquid E360. Der Midi-Tower verfügt bereits ab Werk über vier vormontierte A-RGB-Lüfter und soll so nicht nur für ein farbenfrohes Innenleben sorgen, sondern obendrein eine gute Kühlung gewährleisten, was das Gehäuse bereits über seine Modellbezeichnung suggerieren lässt. Maximal finden nämlich bis zu zwölf Lüfter ihren Platz, zudem können hinter der Front und im Deckel Radiatoren mit 280 oder gar 360 mm für eine aufwendige Wasserkühlung verbaut werden. Die 80-mm-Montageplätze an der Rückseite sind da fast schon obligatorisch. Die Front ist dank einer Mesh-Oberfläche ebenfalls sehr luftig.

Der Innenraum bietet natürlich Platz für hohe Towerkühler (17,5 cm) und lange Grafikkarten (36 cm), womit selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten problemlos untergebracht werden können. MSI stellt vor allem die Grafikkarte in Szene, denn sie lässt sich mit einer auffällig beleuchteten Stütze auf das Mainboard stecken, mittels optionalem Zubehör ist es sogar möglich, sie vertikal zu montieren, womit die eigene Hardware über das gläserne Seitenfenster besonders schick zur Schau gestellt werden kann.

Intern lassen sich zwei 3,5-Zoll-Laufwerke oder mittels Adapter bis zu vier 2,5-Zoll-Geräte verbauen. Mainboards werden in den Größen von Mini-ITX bis hin zu E-ATX aufgenommen, während sieben Slots für Erweiterungskarten angeboten werden. Das Netzteil wird in einer separaten Kammer im Boden montiert.

Insgesamt bringt es das MSI MPG Gungnir 300R Airlow auf Abmessungen von 235 x 510 x 505 m (B x H x T) und stemmt etwa 12 kg auf die Waage. Im Preisvergleich wird die schwarze Variante, welche unsere Leser testen dürfen, derzeit für knapp über 215 Euro angeboten.

Eckdaten:

Bezeichnung: MSI MPG Gungnir 300R Airflow

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 235 x 510 x 505 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 60 mm (vertikale GPU-Halterung, optional, max. 15 mm dick), 1x 80/120 mm (Kabelabdeckung, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36 cm Gewicht: etwa 12 kg Preis: etwa 215 Euro

Preise und Verfügbarkeit MSI MPG Gungnir 300R Airflow, schwarz, Glasfenster Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 171,99 EUR Zeigen >>

Wasserkühlung inklusive

MSI gibt im Rahmen des Lesertests den Teilnehmern auch seine MAG CoreLiquid E360 mit auf den Weg. Dabei handelt es sich um eine AiO-Kühlung für eher preisbewusste Käufer, die ebenfalls dank A-RGB-Beleuchtung auf schicke Farbenspiele setzt und mit einem 360-mm-Radiator besonders leistungsfähig sein soll. Auch der Pumpendeckel zeigt sich optisch auffällig, denn hier setzt man auf ein rundes Kunststoffgehäuse, bei dem sich der obere Teil um 270 Grad drehen lässt und bei dem das MSI-Logo schick beleuchtet wird. Pumpe und Ausgleichsbehälter sind direkt integriert.

Die Schläuche sind textilummantelt, die Lüfter PWM regelbar und RGB-beleuchtet. Die Wasserkühlung eignet sich für alle aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren, wobei die gängigsten Sockel AM5, AM4, TR4 und sTRx4 sowie LGA1150, 1151, 1155, 1156, 1200 und LGA1700 unterstützt werden. Im Preisvergleich ist die MSI MAG CoreLiquid E360 für rund 140 Euro zu haben.

Spezifikationen Kühlername MSI MAG CoreLiquid E360

Kaufpreis rund 139 Euro Homepage de.msi.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 119,2 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt Serienbelüftung 3x 120 mm PWM-Lüfter, 600 (±250 U/min) - 1.800 U/min (± 200 U/min) Sockel AMD: AM5, AM4, TR4, sTRx4

Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700



Fünf unserer Leser dürfen das MSI MPG Gungnir 300R Airflow und die MSI MAG CoreLiquid E360 nun im Rahmen eines Lesertests in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen. Die Testpakete haben einen Gegenwert von fast 355 Euro.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "Sebbi489", "Burnz84", "Rego123" und "nFac" sowie "karta03" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forunternhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. November 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. November 2023

Testzeitraum bis 17. Dezember 2023

Kleingedrucktes: