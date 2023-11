Werbung

Nur wenige Stunden nach dem offiziellen Marktstart des NZXT H6 Flow RGB dürfen unsere Leser und Community-Mitglieder das neue Showgehäuse des Herstellers im Rahmen eines Lesertests ausführlich mit ihrer eigenen Hardware auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Review für unser Forum als kleines Dankeschön für ihre Mühen natürlich behalten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des NZXT H6 Flow RGB, welches erst vor wenigen Stunden offiziell vom Stapel gelassen wurde. Das Showgehäuse setzt auf eine Kombination aus Panoramaglas sowie eine leicht schräg ausgerichtete Front mit drei riesigen Frontlüftern und auf Wunsch schicker RGB-Beleuchtung direkt dahinter. Das soll so nicht nur alle Blick auf sich ziehen, sondern obendrein eine effektive und leistungsstarke Kühlung gewährleisten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gehäusen mit Glasfront ermöglicht der kleine rechte Frontteil aufgrund seiner leichten Schräglage, dass die drei Gehäuselüfter aus dem Vorderteil die Mainboardkammer mit Frischluft versorgen können. Diese sind bereits ab Werk vormontiert und wahlweise mit oder ohne einer farbenfrohen RGB-Beleuchtung versehen.

Aber auch im Deckel und am Boden lassen sich zusätzliche Lüfter sowie an der Rückwand ein 120-mm-Modell unterbringen, was den Airflow im Gehäuse weiter unterstreicht und zudem Platz für eine aufwendige Wasserkühlung schafft. Theoretisch kann im Deckel ein Triple-Radiator untergebracht werden. Die hauseigenen F120-RGB-Core-FAN-Lüfter arbeiten mit bis zu 1.300 RPM, erreichen einen Luftdurchsatz von 55,2 CFM und sollen mit 26,1 dB(A) trotzdem sehr leise agieren.

Mainboards in den Größen von Mini-ITX bis ATX nimmt das NZXT H6 Flow ebenso auf, wie große CPU-Kühler bis zu einer Bauhöhe von 16,3 cm oder High-End-Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von 36,5 cm. Dabei kommt es selbst auf Abmessungen von 288 x 425 x 416 mm und stemmt rund 9 kg auf die Waage. Die Laufwerksschächte bieten Platz für ein 3,5-Zoll-Laufwerk und zwei 2,5-Zoll-Geräte. Das Frontpanel hat zwei USB-A-Schnittstellen, eine moderne Typ-C-Buchse und die übliche 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer zu bieten.

Eckdaten:

Bezeichnung: NZXT H6 Flow RGB

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 288 x 425 x416 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 mm (Front/Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 140 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,3 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,5 cm Gewicht: etwa 9 kg Preis: 144,99 Euro

NZXT bietet sein neues Gehäuse als H6 Flow mit drei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern für 119,99 Euro an. Alternativ gibt es beim H6 Flow RGB drei 120-mm-Frontlüfter mit Beleuchtung für 144,99 Euro. Dazu haben Käufer jeweils die Wahl zwischen schwarzen und weißen Varianten. Die drei Teilnehmer des Lesertests dürfen sich über die schwarze RGB-Variante freuen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 19. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit NZXT!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 19. November 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 20. November 2023

Testzeitraum bis 31. Dezember 2023

Kleingedrucktes: