In Zusammenarbeit mit Fractal Design suchen wir vier interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardware-Tester werden und ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers in Verbindung mit ihrer Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen möchten. Als Dank für die Mühen darf die neue PC-Behausung am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Fractal Design vier Wunsch-Exemplare des Fractal Design North. Hier experimentierten die Schweden mit ungewöhnlichen Gehäusematerialen. Denn mit ihrer Front aus wahlweise Walnuss- oder Eichenholz, setzt man auf Naturmaterial, das dafür sorgen soll, dass sich das Gehäuse organischer ins Wohnumfeld einfügen kann. Zudem wird man dem skandinavischen Design mit klarer Konnte gerecht und sorgt für einen einzigartigen, schlichten und edlen Look.

Ansonsten ist das North ein ausgewachsener Midi-Tower, der selbst die schnellsten und hitzigsten Hardwarekomponenten unterbringen und kühlen kann. Das beginnt bei einem herkömmlichen ATX-Mainboard und endet bei bis zu 35,5 cm langen Grafikkarten sowie 17 cm hohen CPU-Kühlen.

Auf Seiten der Lüfter können hinter der Front drei 120 oder 140 mm große Lüfter versteckt werden, wobei ab Werk bereits zwei 140-mm-Rotoren vorinstalliert sind. An der Rückwand nimmt das Fractal Design North optional einen weiteren 120-mm-Lüfter auf, im Deckel können maximal zwei 120- oder 140-mm-Lüfter montiert werden. Das North Mesh kann sogar an der Seite mit zusätzlichen Lüftern bestückt werden, wobei dann weniger Platz für üppige CPU-Kühler zur Verfügung steht. Platz für eine aufwendige Custom-Wasserkühlung gibt es natürlich ebenfalls. Theoretisch lassen sich an Front und Deckel sowie der Rückwand jeweils 120 bis 360 mm große Radiatoren verbauen.

Für Erweiterungskarten gibt es sieben Slotblenden, intern können in der Regel zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Ein dritter Kombi-Laufwerksplatz ist mit optionalem Zubehör montierbar. Damit bringt es der Midi-Tower auf Abmessungen von 215 x 469 x 447 mm (B x H x T) und stemmt rund 9,3 bis 9,55 mm auf die Waage.

Eckdaten:

Bezeichnung: Fractal Design North

Material: Stahl, gehärtetes Glas (nur TG-Variante), Holz, Kunststoff Maße: 215 x 469 x 447 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern, ein dritter Kombi-Laufwerksplatz mit optionalem Zubehör), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 2x 140 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 1x 80 mm (Erweiterungskarten-Slotblenden, optional), 2x 120/140 mm (Seite, nur beim North Mesh) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm, Deckel: 240 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm (14,5 cm bei Nutzung der seitlichen Lüfterblende beim North Mesh) Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 35,5 cm mit Frontlüfter Gewicht: North Mesh: etwa 9,55 kg

North TG: etwa 9,3 kg Preis: 159,90 Euro (alle Varianten)

Das Fractal Design North gibt es in einer Meshvariante mit luftigem Seitenteil und zusätzlichen Lüfterplätzen oder auf Wunsch mit Tempered-Glass an der Seite, was einen Blick auf das Innere ermöglicht. Erhältlich sind die beiden Varianten jeweils in Chalk White oder Charcoal Black, womit es insgesamt vier verschiedene Modelle gibt. Welche Ausführung die Teilnehmer des Lesertests haben möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Im Preisvergleich gibt es das Fractal Design North je nach Ausführung zu einem Preis ab etwa 119 bis 115 Euro. Vier unserer Leser dürfen das Gehäuse nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen. Wir zeichneten das Chassis mit unserem Technik-Award aus.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 5. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Welches Gehäuse würdet ihr favorisieren?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Fractal Design!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 5. November 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. November 2023

Testzeitraum bis 10. Dezember 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Fractal Design sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum