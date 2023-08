be quiet! Shadow Base 800

be quiet! begründet eine neue Gehäuseserie: Die Shadow-Base-800-Modelle sollen vor allem Spieler ansprechen. Dafür versprechen sie eine effektive Kühlung und großzügige Platzverhältnisse, die auch für 420-mm-Radiatoren ausreichen.

Innerhalb der Gehäusehierachie von be quiet! platzieren sich die Shadow-Base-Modelle zwischen den Pure-Base- und den Dark-Base-Gehäusen. Das Shadow Base 800 kommt gleich in fünf verschiedenen Varianten auf den Markt und soll damit unterschiedlichen Geschmäckern gerecht werden. Das Shadow Base 800 Black ist das Basismodell mit drei unbeleuchteten Pure-Wings-3-140-mm-PWM-Lüftern. Shadow Base 800 DX Black und Shadow Base 800 DX White erhalten die gleichen Lüfter, fallen aber durch A-RGB-Streifen an den Seiten der Front schon etwas mehr auf. Besonders intensiv beleuchtet werden schließlich Shadow Base 800 FX Black und Shadow Base 800 FX White mit jeweils vier vormontierten Light-Wings-140-mm-PWM-Lüftern. Diese Modelle profitieren außerdem von einem ARGB/PWM-Hub für bis zu acht Geräte.

Unabhängig von Lüfterbestückung und Optik bieten alle Shadow-Base-800-Modelle genug Platz für ein E-ATX-System mit 18 cm hohem Kühler und 43 cm langer Grafikkarte. Bei Nutzung eines optionalen Riserkabels lässt sich die Grafikkarte auch vertikal montieren. 360- und auch 420-mm-Radiatoren können wahlweise hinter der Front oder unter dem Deckel montiert werden. Egal ob man sich für eine Luft- oder eine Wasserkühlung entscheidet: Die Kühlung wird durch eine luftige Meshfront erleichtert. Das Shadow Base 800 misst 247 x 522 x 550 mm (B x H x T) und wiegt in der Basisvariante 11,7 kg.



Alle Varianten bieten ein I/O-Panel mit einmal USB 3.2 Gen2 Typ C, zwei USB-3.0-Ports und Audiobuchsen. Eine integrierte Kabelleiste soll im Innenraum für Ordnung sorgen. HDDs und SSDs können werkzeuglos montiert werden. Ab Werk finden maximal zwei 3,5- und vier 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Mit optionalem Zubehör stehen bis zu vier 3,5- und acht 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.

Der Verkaufsstart der Shadow-Base-800-Modelle soll am 5. September erfolgen. Wir planen zum Launch auch den Test eines der neuen Modelle. Für das Shadow Base 800 Black setzt be quiet! einen Preis von 149,90 Euro an. Shadow Base 800 DX Black und Shadow Base 800 DX White werden 169,90 Euro, das Shadow Base 800 FX Black 199,90 Euro und das Shadow Base 800 FX White 209,90 Euro kosten.