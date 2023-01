Werbung

InWin gehört zu den Herstellern, die immer wieder mit außergewöhnlichen Gehäuseideen überraschen. Beim neuen POC ist vor allem bemerkenswert, dass es in Einzelteilen ausgeliefert und vom Nutzer selbst zusammengebaut wird.

Typischerweise werden PC-Gehäuse fertig zusammengebaut verschickt. Das führt allerdings dazu, dass die Transportkosten gerade bei günstigen Modellen in einem ungünstigen Verhältnis zum Produktwert stehen. Das InWin POC wird hingegen in Einzelteilen ausgeliefert und vom Nutzer selbst zusammengebaut. Das Konzept erinnert damit an die Produkte eines bekannten schwedischen Möbelhauses.

InWins Marketing betont vor allem den Bastelspaß beim Zusammenbau des "Origami-Gehäuses" und vergisst auch nicht, die ökologischen Vorteile zu betonen. Das POC wird in einem flachen Paket ausgeliefert und dann aus sieben faltbaren und 0,8 mm starken Stahlflächen zusammengebaut. Die Anleitung wird online als interaktiver Guide zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Stahlflächen sind leicht und werden farbenfroh gestaltet. Auch das fertige Gehäuse zeigt sich entsprechend bunt - und zwar wahlweise in Schwarz/Blau oder Grün/Gelb. Bauartbedingt ist es relativ luft, ein richtiger Staubschutz ist also nicht gegeben.

InWins DIY-Gehäuse wiegt leichte 4 kg und misst 278 x 423 x 256 mm (B x H x T). Seitliche Griffe erleichtern den Transport des Gehäuses bzw. des fertigen PCs. Das I/O-Panel im Deckel bietet eine USB-C-Buchse, zweimal USB 3.0 und eine kombinierte Audiobuchse für Kopfhörer und Mikrofon.

Das POC nimmt ein Mini-ITX-System mit einem bis zu 16 cm langen ATX-Netzteil auf. Der CPU-Kühler darf maximal 14,2 cm hoch und die Grafikkarte bis zu 34,6 cm lang und bis zu 8,2 cm dick sein. Die Verbindung zwischen Mainboard und Grafikkarte wird durch ein mitgeliefertes PCIe-4.0-Riserkabel hergestellt. Es gibt nur einen einzigen Laufwerksplatz, der für ein 2,5-Zoll-Laufwerk vorgesehen ist. Der einzige Lüfterplatz ist der 120-mm-Lüfterplatz an der Rückwand.

Zu Preisen und Verfügbarkeit seines Bastel-Gehäuses macht InWin noch keine Angaben.